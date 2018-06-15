Почему Лев Лурье – голос настоящего Петербурга?

Внук знаменитого античника Соломона Лурье, сын историка Якова Лурье и создателя советской кардиореанимации Ирины Ганелиной окончил физматшколу №30 и экономический факультет ЛГУ — на историческом факультете в ту пору не ждали людей с ФИО, похожими на его. Не ждали его там и позже, когда Лев Лурье стал сначала экскурсоводом, а затем научным сотрудником музея истории города: дважды ему не давали возможности защитить на факультете кандидатскую диссертацию — зато как только началась перестройка, он тут же смог это сделать.

Жизнь резко изменилась во всей стране, но именно для Льва Яковлевича это время стало временем возможностей: в 1989 году он вместе с друзьями стал основателем одной из лучших школ города, классической гимназии №610, а в 1990-е началась его грандиозная культуртрегерская деятельность. Статьи Лурье об истории Петербурга, дореволюционной России и колонки по актуальным поводам выходили, кажется, во всех ведущих изданиях города и страны, а начиная с нулевых одна за другой стали публиковаться и его книги.