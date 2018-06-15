Почему Лев Лурье – голос настоящего Петербурга?
На премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» номинантов объявлял Лев Яковлевич Лурье, говоривший от имени города. Рассказываем, как историк и культуролог прочно застолбил за собой звание носителя петербургской идентичности и в придачу ее крупнейшего знатока.
Внук знаменитого античника Соломона Лурье, сын историка Якова Лурье и создателя советской кардиореанимации Ирины Ганелиной окончил физматшколу №30 и экономический факультет ЛГУ — на историческом факультете в ту пору не ждали людей с ФИО, похожими на его. Не ждали его там и позже, когда Лев Лурье стал сначала экскурсоводом, а затем научным сотрудником музея истории города: дважды ему не давали возможности защитить на факультете кандидатскую диссертацию — зато как только началась перестройка, он тут же смог это сделать.
Жизнь резко изменилась во всей стране, но именно для Льва Яковлевича это время стало временем возможностей: в 1989 году он вместе с друзьями стал основателем одной из лучших школ города, классической гимназии №610, а в 1990-е началась его грандиозная культуртрегерская деятельность. Статьи Лурье об истории Петербурга, дореволюционной России и колонки по актуальным поводам выходили, кажется, во всех ведущих изданиях города и страны, а начиная с нулевых одна за другой стали публиковаться и его книги.
В 2002 году он создал «Квартальный надзиратель» – краеведческое (хотя сам Лев Яковлевич недолюбливает этот термин) приложение к журналу «Собака.ru». В середине нулевых Лурье возглавил дирекцию документального вещания обновленного «Пятого канала», где стал автором и ведущим множества фильмов и программ, сами названия которых емко объясняют его творческий метод: «Культурный слой», «Живая история», «Лабиринты истории».
Тогда в очередной раз проявилось умение Лурье мыслить и действовать нестандартно, привлекая к работе не очевидных людей — так, он предложил Сергею Шнурову стать ведущим документального сериала о войне «Ленинградский фронт».
Когда телевизионный отрезок его биографии закончился, в 2011 году историк создал «Дом культуры Льва Лурье», специализирующийся на нескучном просвещении. Небанальные лекции здесь читают лучшие люди города — от филолога Андрей Аствацатурова и искусствоведа Аркадия Ипполитова до историка моды Мэган Виртанен и пионера фестивального движения Артема Балаева, — а столь же небанальные экскурсии проводят и давно известные в городе специалисты, и воспитанники собственной школы гидов.
Исключительно силой своего авторитета и тотальной любви петербуржцев к Сергею Довлатову Лурье смог не только организовать в сентябре 2016 года фестиваль в честь 75-летия писателя «День Д», но и сумел установить памятник Сергею Донатовичу у его дома на улице Рубинштейна.
Не удивительно, что именно Лев Яковлевич стал «Голосом города» на очередной церемонии вручения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — ведь именно его голосу присуща настоящая петербургская интонация.
Текст: Виталий Котов
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