Видео: Shortparis и «Упсала-цирк» эпично закрыли церемонию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»

14 июня на сцене Театра им. Комиссаржевской завершилась церемония «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru». Ведущие Ксения Собчак и звезда фильма «Черновик», актер Никита Волков, а также главный редактор журнала Яна Милорадовская, ученый Татьяна Черниговская, режиссер Константин Богомолов и другие известные петербуржцы назвали тех, кто совершил прорыв в номинациях «Выбор города», «Бизнес», «Наука и жизнь», «Спорт», «Кино», «Театр», «Мода», «Книги», «Музыка» и «Искусство».

В завершении церемонии на сцену театра вышла самая ошеломляющая группа Петербурга Shortparis вместе с артистами единственного в мире цирка для хулиганов — «Упсала-цирка». Музыканты исполнили песню «Что-то особое во мне», а необыкновенную атмосферу происходящего помогли создать акробатические трюки на заднем плане.