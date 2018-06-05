Видео: платформу «Бухарестской» залило водой

«Просто из стены потекла стремительно вода. Сотрудники станции начали выгонять людей оттуда», — сообщают очевидцы. «Вода поступает из трубы на въезде из тоннеля в сторону Пушкинской», — добавляют они.

UPD: Как сообщает «Говорит и показывает Петербург», в служебном помещении на станции прорвало трубу, но на работе метро это никак не сказалось. Последствия аварии устраняют сантехники.