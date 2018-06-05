Видео: платформу «Бухарестской» залило водой
Платформу «Бухарестской» заливает вода, сообщает портал «Мегаполис». Очевидцы рассказывают, что вода вытекает со стороны тоннеля на платформу и быстро распространяется по ней. На дальнем плане видео можно заметить фонтан, вырывающийся снизу.
«Просто из стены потекла стремительно вода. Сотрудники станции начали выгонять людей оттуда», — сообщают очевидцы. «Вода поступает из трубы на въезде из тоннеля в сторону Пушкинской», — добавляют они.
UPD: Как сообщает «Говорит и показывает Петербург», в служебном помещении на станции прорвало трубу, но на работе метро это никак не сказалось. Последствия аварии устраняют сантехники.
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