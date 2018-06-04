Знакомьтесь, Юрий Осинин – художник, заменивший таблички на мостах Петербурга
Петербургский художник Юрий Осинин заметил, что на место старых табличек на петербургских мостах устанавливают железные указатели, совсем не похожие на оригинал — пострадал и шрифт, и качество материалов. Тогда он решил взять дело в свои руки: в керамической мастерской сделал собственный вариант табличек и заменил их самостоятельно. Мы поговорили с городским энтузиастом о том, почему это важная для Петербурга деталь, достойная внимательного отношения.
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Юрий Осинин со своими детьми
Начало работы с керамикой и создание собственной мастерской
Я начал рисовать в 11 лет, когда пошел в художественную школу в Электростали. Потом отучился в Москве в Калининском училище и уже после переехал в Петербург. Мы с женой поступили в Мухинскую академию, потому что в тот момент – это был 1998 год – Строгановка переживала не лучший период, а в Мухе была движуха.
Я пошел на кафедру металла, но к концу первого семестра понял, что мое – это керамика, и перевелся. Еще во время обучения я начал заниматься собственной мастерской – правда, тогда я просто арендовал угол на заводе «Стройфарфор» на Южном шоссе, которого уже нет. Там делали унитазы и раковины, а я рядом трудился над своими первыми изделиями. Моей выпускной работой была фарфоровая фасадная икона для Соловецкого монастыря. Я хотел, чтобы мой диплом не ушел в запасник музея, а был полезен прямо сейчас. Я был знаком с настоятелем монастыря, он рассказал, что из-за сурового климата иконы там не выживают – лопаются, облезают, осыпаются. Три зимы провисят, и начинают разрушаться. Я предложил свою помощь, потому что фарфор – очень прочный, ему не страшен ни дождь, ни мороз. Причем в России керамические иконы не распространены, есть всего несколько примеров XIV, XVI и XIX века. Этот материал более характерен для европейской культуры. В 2004 году я ее установил, и до сих пор она в целости и сохранности.
Увидев эту работу, настоятель подмосковного храма заказал у нас фарфоровые изразцы. Благодаря этому мы смогли купить первую печь и арендовать помещение. Вообще у нас есть Союз художников, который предоставляет недорогие мастерские, но я этой помощью воспользоваться не могу, потому что у меня нет постоянной прописки в Петербурге. У меня даже нет возможности вступить в этот союз. Основной профиль моей мастерской – это интерьерная керамика: камины, изразцовые печи, роспись на плитке.
Почему таблички на мостах – важная для Петербурга деталь
Столбики с названиями всех мостов есть только в Петербурге. Можно найти нечто похожее в Гамбурге и на Сицилии, но именно в таком виде ничего подобного больше не существует. Это фишка, характерная городская деталь.
Когда я только переехал, для меня все в Петербурге было новым, я обращал внимание на каждый нюанс: фонарные столбы, скамейки или вот таблички. На фоне сохранившейся старой архитектуры они были как серьги у девушки: оцениваешь всю картину целиком и думаешь: «Красиво». А потом замечаешь маленькую изящную деталь и влюбляешься.
Вообще в городе много тонко чувствующих творческих людей, для которых это важно, даже в Купчино. Но почему-то принимают решения у нас совсем другие личности – даже не знаю, откуда они берутся.
Я заинтересовался, начал спрашивать у историков, как и почему эти знаки появились в Петербурге. Оказалось, что еще в XIX веке в Петербурге был градоначальник Николай Васильевич Клейгельс, который распорядился сделать таблички на каждом доме и мосте – тогда в городе повсеместно появились указатели, некоторые из которых еще сохранились. Мне удалось найти фотографию Карла Буллы 1900 года с Певческого моста, на которой видно ажурный столбик. Но подобные были только у Зимнего дворца, в остальном городе они были деревянными. Во время блокады они, вероятно, пошли на дрова, а после войны, взяв за пример металлические столбики в центре, их поставили по всему Петербургу.
Тогда все мерилось пятилетками и глобальными планами. Казалось бы, кому нужны таблички на фоне космических ракет? Но и в СССР находились люди, которые занимались такими мелочами и делали свою работу хорошо. А сейчас космические амбиции остались, а людей, которые хотят делать таблички, уже нет. Чиновники занимаются строительством стадионов и ЗСД и не считают эти детали достойными своего внимания.
Как недовольство привело к действию
Мое недовольство копилось очень долго. Еще при Валентине Матвиенко на Невском проспекте появились бело-сине-красные указатели, которые ругала даже сама Валентина Ивановна. Однако же они висят до сих пор.
Постепенно портились и мосты: исторические таблички отваливались, терялись, их воровали. Мостотрест устанавливал новые, но работала над ними то ли уборщица, то ли секретарша – умения этого человека явно заканчивались на Word и шрифте Arial. Про эстетику никто не думал – название есть и нормально. Сами таблички были сделаны из оцинкованной жести, а буквы – из клеящейся пленки. Это запредельное безразличие. Для Мостотреста мосты – это их дети, это символ города. Я не понимал, как можно взять и повесить на них какое-то дерьмо. На каждую табличку они лепили свою наклейку – так я, по крайней мере, узнал, кто виноват.
В 2015 году я написал Игорю Албину, вице-губернатору Санкт-Петербурга, объяснил важность этой детали для города. Получил формальный ответ «Ваше обращение передано в профильное ведомство, ждите ответа». Никакого ответа я, разумеется, так и не получил. Когда чаша переполнилась, я подумал: «Вот мы возмущаемся, а не лучше ли просто что-то сделать».
И так как я керамист, то решил сделать таблички из этого материала. В Петербурге керамических указателей никогда не было, но в мире полно стран, в которых они есть: Испания, Португалия, Франция. И они прекрасно висят годами, не бьются и не отваливаются.
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Первая керамическая табличка, установленная Юрием в 2015 году
Как устанавливали первую табличку
Делал я все это не один – шрифт разрабатывал дизайнер Андрей Кудрявцев, это отдельная область искусства. Он сделал целую серию эскизов, были разные варианты, но мы решили не лепить отсебятину. Старый ленинградский шрифт был настолько хорош, что нет смысла что-то менять. Месяц я изготавливал новую табличку для Таракановского моста: такие вещи нужно неспеша сушить, чтобы не потрескались и не деформировались.
Мы надели на себя костюмы рабочих, пришли, поставили лестницу, открутили старую табличку, установили новую. Я все сфотографировал, разослал материалы по разным СМИ, но всем было до фонаря – как и нашим чиновникам. Тогда я послал снимки блогеру Илье Варламову, он сразу отреагировал, а после его поста все, кто раньше меня игнорировал, побежали писать и снимать сюжеты.
Тогда журналисты позвонили в Мостотрест и спросили об их отношении к инциденту. Там ответили, что их таблички ничем не хуже, и вообще их воруют по десять штук в день, поэтому это даже не тема для разговора. Кстати, установленная нами тогда табличка уже три года выглядит, как новая.
Основной целью было обратить внимание городских властей на эту проблему. Но когда уже после устроенной нами шумихи пропали указатели на Артиллерийских мостах, их заменили на что-то совсем ужасное – даже хуже, чем раньше. То есть буквально нам ответили: «Вы хоть головой бейтесь о свои столбики, нам все равно».
Как были установлены 25 табличек у Покровского острова
Поэтому, когда наша мастерская переехала на Покровский остров, мы решили, что поменяем таблички на всех мостах, которые на него ведут. Нам по ним ходить, нам на них смотреть, сделаем, как для себя.
Всего мы поменяли таблички на 13 мостах и не собираемся останавливаться: планируем охватить еще Смежный, Английский, Декабристов, Красноармейский и Поцелуев – он не находится на нашей территории, но туда постоянно приезжают молодожены и фотографируются на фоне мостотрестовского ужаса.
Поменять все таблички в городе
Спонсора у нас нет, мы все делаем сами. Я предлагал это нескольким петербургским компаниям, и никто не заинтересовался. Думаю, потихоньку мы сможем поменять все таблички сами. В наших силах делать штук по 20 в год, а значит на 200 мостов у нас уйдет 10 лет – почему бы и нет, я никуда не тороплюсь.
Зачем заниматься этим, если большинство не обращают внимание на такие детали
Конечно, многие люди не обращают внимание на такие детали, но если мы будем при создании городской среды ориентироваться на них, то будем жить в помойке. Ориентироваться нужно на чутких, внимательных людей. К сожалению, высокие должности у нас занимают совсем другие специалисты. Значит, нам больше ничего не остается – возьмем дело в свои руки.
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