Начало работы с керамикой и создание собственной мастерской

Я начал рисовать в 11 лет, когда пошел в художественную школу в Электростали. Потом отучился в Москве в Калининском училище и уже после переехал в Петербург. Мы с женой поступили в Мухинскую академию, потому что в тот момент – это был 1998 год – Строгановка переживала не лучший период, а в Мухе была движуха.

Я пошел на кафедру металла, но к концу первого семестра понял, что мое – это керамика, и перевелся. Еще во время обучения я начал заниматься собственной мастерской – правда, тогда я просто арендовал угол на заводе «Стройфарфор» на Южном шоссе, которого уже нет. Там делали унитазы и раковины, а я рядом трудился над своими первыми изделиями. Моей выпускной работой была фарфоровая фасадная икона для Соловецкого монастыря. Я хотел, чтобы мой диплом не ушел в запасник музея, а был полезен прямо сейчас. Я был знаком с настоятелем монастыря, он рассказал, что из-за сурового климата иконы там не выживают – лопаются, облезают, осыпаются. Три зимы провисят, и начинают разрушаться. Я предложил свою помощь, потому что фарфор – очень прочный, ему не страшен ни дождь, ни мороз. Причем в России керамические иконы не распространены, есть всего несколько примеров XIV, XVI и XIX века. Этот материал более характерен для европейской культуры. В 2004 году я ее установил, и до сих пор она в целости и сохранности.

Увидев эту работу, настоятель подмосковного храма заказал у нас фарфоровые изразцы. Благодаря этому мы смогли купить первую печь и арендовать помещение. Вообще у нас есть Союз художников, который предоставляет недорогие мастерские, но я этой помощью воспользоваться не могу, потому что у меня нет постоянной прописки в Петербурге. У меня даже нет возможности вступить в этот союз. Основной профиль моей мастерской – это интерьерная керамика: камины, изразцовые печи, роспись на плитке.