Новый музей блокады объявил сбор экспонатов у петербуржцев
Петербуржцы смогут принять участие в жизни будущего музея блокады Ленинграда. Для этого они могут сдать материалы для коллекции: это могут быть рукописи, письма, документы, предметы гражданского и военного быта, книги и иные печатные материалы, произведения изобразительного искусства, кино-фото-фонодокументы, находки поисковых отрядов, материалы семейных архивов и воспоминания, относящиеся в периоду блокады и обороны Ленинграда. В коллекцию принимаются и подлинные предметы, и их цифровые копии, причём оцифровать находки сотрудники музея готовы самостоятельно.
«Предметы принимаются на временное хранение на основании личного заявления владельца с оформлением акта установленного образца», — отмечают в музее. Правила приема предметов в коллекцию можно найти по ссылке.
Комитет по культуре Петербурга опубликовал концепцию нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда», который появится на пересечении Смольной набережной и Орловской улицы осенью 2019 года. Его задачей должны стать «планомерные и целенаправленные научные исследования, а также собирание памяти нескольких поколений жителей Ленинграда-Петербурга», следует из документа.
При строительстве нового музея учтут опыт Имперского военного музея в Лондоне, Национального мемориала катастрофы в Холокосте, Музея памяти 11 сентября в Нью-Йорке и других институций за рубежом. Экспозиция включит 15 разделов, которые отразят жизнь Ленинграда-Петербурга с 1930-х годов до «постблокады», то есть нашего времени. Создатели предполагают, что главными артефактами станут предметы повседневности 1940-х годов. В экспозиции также широко будут задействованы видео- и аудиоматериалы.
Свое мнение о концепции горожане могут высказать с 4 июня по 9 июля 2018 года. Чтобы поучаствовать в опросе, нужно прислать письмо по адресу mus@kkult.spb.ru с пометкой «Отзыв на концепцию МВК», информирует комитет. Подробности можно узнать по ссылке.
Напомним, в конкурсе архитектурных проектов на строительство нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» победил проект «Студии 44» Никиты Явейна. Ранее архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина написала колонку о том, почему Петербург не готов к созданию музея блокады.
По материалам «Фонтанки»
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