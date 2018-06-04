Новый музей блокады объявил сбор экспонатов у петербуржцев

Комитет по культуре Петербурга опубликовал концепцию нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда», который появится на пересечении Смольной набережной и Орловской улицы осенью 2019 года. Его задачей должны стать «планомерные и целенаправленные научные исследования, а также собирание памяти нескольких поколений жителей Ленинграда-Петербурга», следует из документа.

При строительстве нового музея учтут опыт Имперского военного музея в Лондоне, Национального мемориала катастрофы в Холокосте, Музея памяти 11 сентября в Нью-Йорке и других институций за рубежом. Экспозиция включит 15 разделов, которые отразят жизнь Ленинграда-Петербурга с 1930-х годов до «постблокады», то есть нашего времени. Создатели предполагают, что главными артефактами станут предметы повседневности 1940-х годов. В экспозиции также широко будут задействованы видео- и аудиоматериалы.

Свое мнение о концепции горожане могут высказать с 4 июня по 9 июля 2018 года. Чтобы поучаствовать в опросе, нужно прислать письмо по адресу mus@kkult.spb.ru с пометкой «Отзыв на концепцию МВК», информирует комитет. Подробности можно узнать по ссылке.

Напомним, в конкурсе архитектурных проектов на строительство нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» победил проект «Студии 44» Никиты Явейна. Ранее архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина написала колонку о том, почему Петербург не готов к созданию музея блокады.

По материалам «Фонтанки»