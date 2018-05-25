Сергей Шнуров подмел и вымыл Миллионную улицу

24 мая на Миллионой улице у Портика Нового Эрмитажа прохожие заметили лидера группы «Ленинград» и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Шнурова, который вооружился метлой, а потом сел за руль поливальной машины «Водоканала».

На самом деле в центре города наша редакция организовала фотосессию лидера «Ленинграда», приуроченную к выходу в июне коллекционного номера журнала "Спб.Собака.ru" и предстоящей премии ТОП50, которая пройдет 14 июня в Театре им. Комиссаржевской.

Комментируя идею съемки, Сергей Шнуров отметил, что мыть и чистить все от грязи - это его профессия и призвание.

Проголосовать за Сергея можно здесь.