Сергей Шнуров подмел и вымыл Миллионную улицу
24 мая на Миллионой улице у Портика Нового Эрмитажа прохожие заметили лидера группы «Ленинград» и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергея Шнурова, который вооружился метлой, а потом сел за руль поливальной машины «Водоканала».
На самом деле в центре города наша редакция организовала фотосессию лидера «Ленинграда», приуроченную к выходу в июне коллекционного номера журнала "Спб.Собака.ru" и предстоящей премии ТОП50, которая пройдет 14 июня в Театре им. Комиссаржевской.
Комментируя идею съемки, Сергей Шнуров отметил, что мыть и чистить все от грязи - это его профессия и призвание.
Проголосовать за Сергея можно здесь.
В прошлом году Сергей Владимирович поднялся на специальном подъемнике, а затем с помощью стеклоочистителя принялся счищать осевшую пыль и грязь на Ростральных колоннах (конечно же это была также наша съемка для премии ТОП50 в 2017 году).
На Youtube-канале студии «Красный квадрат» опубликовали документальный фильм «Сергей Шнуров. Экспонат», в котором сохранили куски, не прошедшие цензуру Первого канала.
На прошлой неделе «Ленинград» выпустил анимационный клип на песню «Жу-Жу». Заглавную партию в песне исполнила певица ГлюкʼоZa (Наталья Ионова). Еще один куплет зачитал рэпер ST (Александр Степанов). Режиссером ролика выступил Илья Найшуллер — автор реверсного видео «Кольщик» и клипа на песню «Вояж», где актер Александр Паль грабит банки и спускает все деньги на девушек и рестораны.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:
главный универмаг Петербурга ДЛТ,
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