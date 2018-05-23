Лев Лурье 8 сентября запустит общегородскую акцию памяти о блокаде
Петербургский историк, публицист, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и идеолог фестиваля «День Д» Лев Лурье запускает 8 сентября общегородскую акцию памяти о блокаде. Он предлагает вслух зачитать имена тех, кто погиб в Ленинграде с 1941 до 1944 годы.
Инициативная группа, которая займется проектом, получила название «Комитет 8 сентября». Петербуржцев приглашают составить списки погибших в их домах или организациях. А 8 сентября можно распечатать эти списки, собраться вместе с соседями или коллегами и прочитать вслух. «Выпущен специальный сайт, на него каждый может зайти и узнать, что ему делать», — отметил Лев Лурье 23 мая на пресс-конференции в Петербурге.
Как рассказала директор акции Анастасия Принцева, специальных знаний или архивной работы для участия в проекте не требуется. На портале выложат подробную инструкцию по поиску имен, причем его можно будет осуществлять онлайн — с помощью созданного Российской национальной библиотекой сайта «Блокада. Книга памяти». Он объединяет данные о больше чем 640 тысячах погибших в блокаду. Причем поиск можно вести не только по имени, но и по адресу или месту захоронения.
«У нас есть возможность всех поименно назвать. И мы бы хотели, учитывая особый региональный патриотизм нашего города, начать некую церемонию, которая бы имела для Петербурга примерно такое же значение, как «Бессмертный полк» для всей страны. Эта акция, как вы помните, тоже начиналась снизу. Тут нет никакой политической составляющей. Совершенно неважно, кто будут эти люди, которые будут вспоминать павших», — отметил историк.
К акции собираются примкнуть некоторые культурные центры. О своем участии уже заявил музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. «Предложение «Комитета 8 сентября» очень важное для города. Тут есть контекст ахматовского отношения к блокаде, к памяти, — отметила директор музея Нина Попова. — В этом замысле есть потребность преодолеть некую разнузданность, связанную с воспоминаниями о войне, с криками: «Мы можем повторить!». Эти воспоминания должны быть переведены на уровень сострадания, сочувствия, сопереживания. Мне нужен не крик, а погружение в память и желание вспомнить жизнь этих людей».
Во дворе Фонтанного дома 8 сентября с 15.00 до 21.00 появится «Блокадный квартал». Здесь будут вспоминать имена погибших жителей близлежащего квартала, ограниченного улицей Белинского, Литейным проспектом, набережной Фонтанки.
Напомним, что к 2021-2022 годам в Петербурге построят новый музей «Оборона и блокада Ленинграда». В конкурсе на строительство победил проект «Студии 44» лауреата премии «Петербург Будущего 2018» Никиты Явейна. В свою очередь архитектурный критик и колумнист «Собака.ru» Мария Элькина написала колонку о том, почему Петербург не готов к созданию музея блокады.
К 9 мая мы записали истории тех, кто выжил в Блокаде Ленинграда, составили интерактивную карту осажденного города и вспомнили лучшие книги и фильмы об этих 900 днях.
По материалам «Фонтанки»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.