Лев Лурье 8 сентября запустит общегородскую акцию памяти о блокаде

Петербургский историк, публицист, номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и идеолог фестиваля «День Д» Лев Лурье запускает 8 сентября общегородскую акцию памяти о блокаде. Он предлагает вслух зачитать имена тех, кто погиб в Ленинграде с 1941 до 1944 годы.

Инициативная группа, которая займется проектом, получила название «Комитет 8 сентября». Петербуржцев приглашают составить списки погибших в их домах или организациях. А 8 сентября можно распечатать эти списки, собраться вместе с соседями или коллегами и прочитать вслух. «Выпущен специальный сайт, на него каждый может зайти и узнать, что ему делать», — отметил Лев Лурье 23 мая на пресс-конференции в Петербурге.

Как рассказала директор акции Анастасия Принцева, специальных знаний или архивной работы для участия в проекте не требуется. На портале выложат подробную инструкцию по поиску имен, причем его можно будет осуществлять онлайн — с помощью созданного Российской национальной библиотекой сайта «Блокада. Книга памяти». Он объединяет данные о больше чем 640 тысячах погибших в блокаду. Причем поиск можно вести не только по имени, но и по адресу или месту захоронения.