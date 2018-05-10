В Петербурге откроют крупнейший в мире Музей интерактивного современного искусства

В Петербурге откроют Музей Интерактивного современного искусства художника Алексея Сергиенко (автора картин о Путине). Как говорится на сайте проекта, музей планирует стать крупнейшим в мире подобного формата. Разместится он на Невском проспекте, 22-24, прямо напротив Казанского собора.

На двух этажах общей площадью 1000 кв/м. будет расположено 60 различных интерактивных объектов, кафе, сувенирная лавка, действующие проекты Алексея Сергиенко (Эмоциональный портрет, Арт-Тир и др.). По задумке авторов, посетители смогут активно взаимодействовать с экспонатами, фотографироваться с ними, трогать и рисовать.

Алексей Сергиенко известен своими поп-арт работами из серии «Добрейшей души человек». В основном тема картин одна — Путин любит животных. Как объясняет сам автор, цель его работ — побудить чиновников сменить в своих кабинетах портреты угрюмого главы государства на изображения президента, запечатленного в самые яркие и радостные моменты его жизни. В 2016 году он провёл перформанс «Йога-это искусство», который состоялся в рамках выставки «Реализмы» в Главном Штабе Эрмитажа.