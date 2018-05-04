Чем заняться весной и летом в «Порт Севкабель»?
Новое место силы заработало: что смотреть, слушать и под кого танцевать – в нашем практичном гиде.
Быть!
Стим-панк фактуру «Порт Севкабеля» и его урбанистический вид на залив и футуристические конструкции ЗСД оценили организаторы ивентов. Сюда перебрались Urban Culture Festival (7-8 июля), на котором выступят номинанты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» хип-хоп проект «Аигел» и витч-хаус дуэт IC3PEAK. Здесь 19 мая пройдет своя версия Ночи музеев – с выставкой ретро-автобусов, а также маркет «Интеллигентная барахолка» (12-13 мая).
Смотреть!
С конца апреля в пространстве идет экспозиция об отсутствии коммуникации в совриске «Lingwe universala». 6 мая ее сменит однодневный международный флешмоб BYOB («Bring Your Own Beamer» — «Принеси свой проектор»): любой медиа-художник может представить свои видеоинсталляции, которые будут транслировать на площадке в 1,5 тысячи квадратных метров.
С 24 по 27 мая в Порту выставка-блокбастер «Новые романтики» – работы символов ленинградского андеграунда, музыкантов «Кино» Виктора Цоя, Георгия Гурьянова и Андрея Кирсанова, покажут вместе с картинами неоакадемистов Тимура Новикова и Дениса Егельского, пионеров цифровой живописи арт-группой Doping – Pong, а также проектами лауреата премии Кандинского Алексея Гинтовта, Степана Липгарта и Антона Чумака.
Танцевать!
Переехал ближе к морю ставший трехдневным электронный фестиваль Present Perfect от формации Roots United (27-29 июля). Потанцевать можно будет и 18 мая – под сеты Арно Реботини, автора хита «Me And Madonna», ремиксов для The Rapture, Depeche Mode и музыки к фильму-обладатель Гран-При Канн «120 ударов в минуту». Он выступит на вечеринке-презентации бренда белья.
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