Чем заняться весной и летом в «Порт Севкабель»?

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С конца апреля в пространстве идет экспозиция об отсутствии коммуникации в совриске «Lingwe universala». 6 мая ее сменит однодневный международный флешмоб BYOB («Bring Your Own Beamer» — «Принеси свой проектор»): любой медиа-художник может представить свои видеоинсталляции, которые будут транслировать на площадке в 1,5 тысячи квадратных метров.

С 24 по 27 мая в Порту выставка-блокбастер «Новые романтики» – работы символов ленинградского андеграунда, музыкантов «Кино» Виктора Цоя, Георгия Гурьянова и Андрея Кирсанова, покажут вместе с картинами неоакадемистов Тимура Новикова и Дениса Егельского, пионеров цифровой живописи арт-группой Doping – Pong, а также проектами лауреата премии Кандинского Алексея Гинтовта, Степана Липгарта и Антона Чумака.