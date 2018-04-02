Стали известны дата и место проведения премии «ТОП 50» журнала «Собака.ru»

В этом году журнал премия «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала «Собака.ru» пройдет 5 июня на сцене Театра им. Комиссаржевской. Премию вручают петербуржцам, совершившим прорыв в той или иной области а также тем, чьи достижения изменили город в лучшую сторону. «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — единственная премия, которая которая фиксирует все новое, что происходит в городе.