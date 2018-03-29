Уикенд в Петербурге с 29 марта по 1 апреля
Новые фильмы Стивена Спилберга и Стивена Содерберга, премьера «Медеи» в Театре Леносовета и благотворительный забег в пользу центра «Антон тут рядом» – как провести эти выходные в городе.
с 29 марта
Фантастический экшн Стивена Спилберга про виртуальную реальность по мотивам романа Эрнеста Клайна. Премьеру картины о поисках магического пасхального яйца в игре OASIS развели в прокате с последней частью франшизы «Звездные Войны».
с 29 марта
Полностью снятый на iPhone, первый фильм ужасов Стивена Содерберга недавно показали на Берлинале. Картину сценаристы Джеймс Грир и Джонатан Берштейн придумали за 10 дней из простой идеи, что будет, если девушку против ее воли поместить в психбольницу вместе с человеком, который ее преследует.
с 29 марта
Красочное подростковое фэнтези от продюсеров «Гарри Поттера» по мотивам популярной серии комиксов. Юная Барбара Торсон пытается защитить мир от великанов. Правда, она единственная, кто их видит.
с 29 марта
Комедия с Майклом Кейном о дружбе по переписке диктатора одной из стран Карибского бассейна и американской девочки-тинейджера. После военного переворота он вынужден сбежать в США и жить у новой подруги, параллельно помогая ей организовать революцию в школе.
с 29 марта
Мелодрама с Изабель Юппер о классическом психоаналитическом треугольнике. После 10 лет отсутствия Кэтрин пытается вернуться в жизнь своего ребенка. Но ни сама дочь-подросток, ни ее бабушка, мать Кэтрин, поначалу не жаждут этого общения.
с 29 марта
Комедия положений и двойников из серии «Их поменяли местами». Похожий на Владимира Путина актер Дмитрий Грачев играет президента, который мечтает провести отпуск в Крыму инкогнито. Для этого его гримируют под другого человека. Но новая внешность неожиданно совпадает с обликом безработного Валерия, который скрывается на Черном море от кредиторов.
29 марта
19:30
Малая сцена Театра имени Ленсовета
В Театре имени Ленсовета – премьера спектакля «Медея» режиссера Евгении Сафоновой, запланированная уже бывшим худруком Юрием Бутусовым. Проанализировав и изучив существующие версии мифа, режиссер не примыкает ни к одной, а пытается найти среди них общий знаменатель. В главной роди – София Никифорова.
29-1 марта-апреля
«Аврора»
С 29 марта по 1 апреля в «Авроре» пройдет ретроспектива Пола Томаса Андерсона. В четверг покажут отчет о порно-индустрии «Ночи в стиле буги», в субботу – сентиментальную «Магнолию», а в воскресенье – оскароносную «Нефть». Все сеансы будут на английском языке с русскими субтитрами.
29 марта
19:00
ЦВЗ «Манеж»
В четверг в «Манеже» пройдет круглый стол «Технологии в кино: взгляд в будущее». В нем примут участие киновед Кирилл Разлогов, вице-президент Гильдии неигрового кино Георгий Молодцов и киножурналист Андрей Смирнов. Встреча выходит в цикл «Открытый лекторий "Культура 2.0"».
29 марта
19:00
«Зал ожидания»
IDM-музыкант Джошуа Юстис, он же Telefon Tel Aviv, выступит в четверг в Петербурге. Он сыграет материал из нового альбома, который появится осенью этого года. Компанию ему составит Krsn Brasko из формации Pfadfinderei, которая работала над визуальной составляющей Moderat.
29 марта
20:00
ЦСИ им. Сергея Курехина
Выходец из арт-группы «Искусство или смерть» Авдея Тер-Оганьяна, комиссар столичного «Театра.doc» Всеволод Лисовский покажет в ЦСИ им. Сергея Курехина постановку «Я свободен. Частично» по пьесе белорусского драматурга Павла Пряжко. Проект – новая работа «театра post».
29 марта
21:00
Планетарий №1
Музыкант презентует свой новый альбом «Parallels» в «Планетарии №1». Выступление сопровождает визуальное шоу, которое будет транслироваться на купол здания.
30 марта
19:00
«Танцплощадка»
В пятницу в «Танцплощадке» пройдет первая встреча научного стендап-клуба «Квантовый потанцевал», участниками которого станут ученые, молодые исследователи и криптомайнеры. У каждого будет всего 15 минут, чтобы отшутиться на свою тему. Приглашенным гостем и единственным не ученым клуба станет Сева Москвин (прославившийся пародийным роликом про аспиранта- рэпера). Вход свободный по предварительной регистрации.
30 марта
20:00
«А2»
Англо-норвежский диджей и EDM-продюсер Алан Уокер, автор хитов Faded, Alone, Sing Me To Sleep и Tired, впервые выступит в Петербурге. Музыкант выступает в капюшоне и маске на сцене и в клипах, но не скрывает своего лица в обычной жизни.
30 марта
20:00
«Космонавт»
Группа Леонида Федорова и Олега Гаркуши сыграет на концерте в Петербурге специальную юбилейную программу в честь 35-летия – она состоит сплошь из хитов бэнда. Их живые выступления сродни шаманским мистериям – пропускать строго не рекомендуется.
30 марта
20:30
Эрарта
В пятницу британцы Tiger Lillies выступят в Эрарте с презентацией альбома «Devil's Fairground». Группа работает в утрированно театральном и комедийно-трагичном стиле гиньоля с элементами брехтовского кабаре.
30 марта
20:00
Анненкирхе
В Анненкирхе в пятницу пройдет концерт коллектива Sweet Hot Jazz Ban. Музыканты группы сыграют известные мелодии из фильмов в джазовой обработке.
30 марта
23:00
«Freedom»
В пятницу в Лофт-проекте «Этажи» стартует фестиваль «Puzzle Фест». Его специальным гостем станет певица Гречка. Поскольку в пространстве нельзя шуметь после 23:00, официальное открытие пройдет в «Freedom» на Казанской, 7.
30 марта
23:59
«Stackenschneider»
В пятницу в «Stackenschneider» в 21-ый раз пройдет вечеринка из серии «Sumeba Miyako». В программе – лайв Honeälome, гостевой сет Regulaar и поддержка от Shutta и Eostra.
30 марта
23:00
«КПД»
В пятницу на двух танцполах клуба «КПД» пройдет вечеринка формаций «Точка Сборки» и английской Ransome Note. Хедлайнерами станут диджей и продюсер из Шотландии, половина диджейского дуэта Optimo – JD Twitch, а также Bawrut – артист лейбла Ransom Note. Локальная поддержка от El, Oira и других.
31 марта
15:00
Наб. канала Грибоедова, 123
В субботу – очередные «Диалоги» проекта «Открытая библиотека». В 15:00 глава издательства «НЛО» Ирина Прохорова поговорит с деканом факультета истории Европейского университета Михаилом Кромом о «Рождение государства». В 16:00 о психоневрологических интернатах в России побеседуют журналистка Ольга Алленова и попечительница фонда «Жизненный путь» Вера Шенгелия. В 17:00 директор Эрмитажа и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Михаил Пиотровский и экс-глава департамента по культуре Москвы Сергей Капков обсудят децентрализацию.
31 марта
15:00
«Англетер»
В рамках программы «Дальний свет»в субботу в «Англетере» покажут культовый фильм Стэнли Кубрик. После сеанса обсудить картину по мотивам антиутопического романа Энтони Берджесса можно будет с приглашенным экспертом – философом Александром Секацким.
31 марта
17:00
«Росфото»
В «Росфото» пройдет встреча с доктором философских наук Ниной Савченковой. На ней эксперт расскажет о формулах реальности в кинематографе Андрея Тарковского. Лекция входит в параллельную программу выставки Аниты Хамремуэн «Поэтика. Послание к Тарковскому», которая продлится до 1 апреля. Вход – по билету на экспозицию. Необходима регистрация.
1 апреля
12:00
Парк 300-летия Петербурга
В воскресенье в Петербурге пройдет традиционный благотворительный забег-открытие весеннего бегового сезона в пользу Центра «Антон тут рядом», поддерживающего людей с расстройствами аутистического спектра. Преодолеть предлагается две дистанции: 2 км или 4 км. Подробная информация и формы регистрации для индивидуальных и корпоративных участников – на сайте.
1 апреля
19:00
«Англетер»
В «Англетере» 1 апреля покажут фантазию на тему жизни и стихов Владимир Маяковского – картину Александра Шейна «ВМаяковский». Главную роль в долгострое о поэте играет Юрий Колокольников, а Чулпан Хаматова перевоплотилась в Лилю Брик. Также в ленте снялись Михаил Ефремов, Людмила Максакова, Антон Адасинский, Евгений Миронов. После сеанса режиссер ответит на вопросы зрителей.
1 апреля
20:00
«Union Bar»
Группа Bhima U и певица Тося Чайкина выступят в «Union Bar» с программой «Flowers / Spring», которую они подготовили специально к концерту.
до 1 апреля
Эрмитаж
До 1 апреля в Эрмитаже можно увидеть выставку «Голос времени. Советский фарфор: искусство и пропаганда». В составе экспозиции – более ста работ из коллекции музея АО «Императорский фарфоровый завод», в том числе по эскизам Альтмана и Чехонина.
до 2 апреля
Корпус Бенуа Русского музеяО
До 2 апреля в корпусе Бенуа Русского музея можно увидеть экспозицию, в которую вошли как картины выпускника Петербургской Академии художеств Семирадского (у которого в 2018-м 175-летний юбилей), так и полотна его современников — русских живописцев и скульпторов академического направления, работавших в Риме во второй половине XIX — начале XX веков. Панчлайном выставки стала работа Вильгельма Котарбинского «Оргия» – почти сто лет она пролежала в запасниках Русского музея, заклеенная грубой оберточной бумагой.
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