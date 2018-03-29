Уикенд в Петербурге с 29 марта по 1 апреля

с 29 марта

Фильм «Не в себе» / Unsane



Полностью снятый на iPhone, первый фильм ужасов Стивена Содерберга недавно показали на Берлинале. Картину сценаристы Джеймс Грир и Джонатан Берштейн придумали за 10 дней из простой идеи, что будет, если девушку против ее воли поместить в психбольницу вместе с человеком, который ее преследует.