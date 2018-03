Уикенд в Петербурге с 29 марта по 1 апреля

30 марта 20:00 «А2»

Концерт Алана Уокера



Англо-норвежский диджей и EDM-продюсер Алан Уокер, автор хитов Faded, Alone, Sing Me To Sleep и Tired, впервые выступит в Петербурге. Музыкант выступает в капюшоне и маске на сцене и в клипах, но не скрывает своего лица в обычной жизни.