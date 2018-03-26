Трагедия в Кемерове: жертвы, виновные и последствия

Что произошло?

Около 13:00 (17:00 по местному времени) в воскресенье, 25 марта, появилась информация о задымлении в ТРЦ «Зимняя вишня». Огонь быстро распространился на другие этажи. Утром 26 марта ТЦ продолжал гореть — глава МЧС Владимир Пучков признал, что остаются «отдельные термоточки», где температура достигает нескольких сотен градусов. Здание было окончательно потушено и осмотрено только спустя сутки после начала пожара. Его решили снести.

Кто пострадал?

Большая часть погибших — посетители кинотеатра, располагавшегося на четвертом этаже, в залах люди оказались заперты на ключ. В одном из них было много детей — там показывали мультфильм «Шерлок Гномс». МЧС подтвердило гибель 64 человек, 52 пострадали, 13 из них госпитализированы, их состояние улучшается. Пропавшими без вести числятся 16. Опознаны тела 23-х. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал, что среди погибших оказалась его родственница — 11-летняя девочка.

Пользователи социальных сетей пишут, что погибших по меньшей мере в пять раз больше, чем сообщают СМИ, а родственников заставляют подписывать документы о неразглашении. Об этом журналисты спросили представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, который ответил, что о подписках ему ничего не известно, но пообещал провести проверку. Следственный комитет информацию о сотнях погибших опроверг.