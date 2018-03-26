Трагедия в Кемерове: жертвы, виновные и последствия
Мы собрали все, что на данный момент известно о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Что произошло?
Около 13:00 (17:00 по местному времени) в воскресенье, 25 марта, появилась информация о задымлении в ТРЦ «Зимняя вишня». Огонь быстро распространился на другие этажи. Утром 26 марта ТЦ продолжал гореть — глава МЧС Владимир Пучков признал, что остаются «отдельные термоточки», где температура достигает нескольких сотен градусов. Здание было окончательно потушено и осмотрено только спустя сутки после начала пожара. Его решили снести.
Кто пострадал?
Большая часть погибших — посетители кинотеатра, располагавшегося на четвертом этаже, в залах люди оказались заперты на ключ. В одном из них было много детей — там показывали мультфильм «Шерлок Гномс». МЧС подтвердило гибель 64 человек, 52 пострадали, 13 из них госпитализированы, их состояние улучшается. Пропавшими без вести числятся 16. Опознаны тела 23-х. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал, что среди погибших оказалась его родственница — 11-летняя девочка.
Пользователи социальных сетей пишут, что погибших по меньшей мере в пять раз больше, чем сообщают СМИ, а родственников заставляют подписывать документы о неразглашении. Об этом журналисты спросили представителя президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, который ответил, что о подписках ему ничего не известно, но пообещал провести проверку. Следственный комитет информацию о сотнях погибших опроверг.
В ТЦ были проблемы с пожарной безопасностью?
Пожарная сигнализация в ТЦ не сработала, поэтому о происшествии люди узнавали только от сотрудников и других посетителей. Позже стало известно, что систему оповещения отключил один из охранников. Сотрудник центра заявил, что в здании не было огнетушителей, а Следственный комитет рассказал, что все пожарные выходы были заблокированы. Telegram-канал Mash сообщил, что ответственный за пожарную безопасность Александр Никитин не имел соответствующей подготовки и опыта работы с подобными системами, а по образованию он повар. Сейчас он задержан.
Очевидцы рассказали, что охрана не пускала детей на лестницы, ведущие к выходу. Над этим вопросом работает Росгвардия — ее сотрудники вылетели в Кемерове, чтобы проверить частную охранную организацию «Центр защиты», сотрудничавшую с «Зимней Вишней».
Причины
Изначально сообщалось, что загорелся один из аттракционов. Позже заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов рассказал, что пожар, вероятно, начался в батутном центре на детской площадке: кто-то поджег поролоновый наполнитель.
Официальная причина все еще не озвучена. Однозначно отвергнута версия теракта. Сейчас ведется расследование, его контролирует лично глава СК РФ Александр Бастрыкин. Среди вероятных причин сейчас называют неисправную электропроводку, возгорание аппарата для попкорна или сахарной ваты или неосторожное обращение с огнем.
Кто виноват?
В понедельник днем следственным комитетом были задержаны четыре человека: генеральный директор Надежда Судденок, ответственный за пожарную безопасность Александр Никитин, технический директор Георгий Соболев, начальник ЧОП «Центр защиты» Евгений Светлицкий. Также был допрошен ответственный за объект от ЧОП Евгений Гумиров.
Заведено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Сын Надежды Судденок Денис Медведев написал пост в поддержку матери, в котором утверждал, что она не является владельцем торгового комплекса, а также не несет ответственность за пожарную безопасность в нем: «Люди, подумайте сами: за пожарную безопасность отвечают другие лица, которые должны все это проверять на исправность и т. д., если ТРК не в исправном состоянии, его должны были закрыть». На данный момент страница Дениса удалена, но сохранился скриншот.
Депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин («Единая Россия») заявил, что настоящим владельцем ТРК и главным виновником трагедии является миллиардер Денис Штенгелов, глава «КДВ Групп». Компания производит такие бренды как «Кириешки», «Хрустящий картофель», «Три корочки». Горелкин считает, что центр был сдан в эксплуатацию в 2013 году с множеством нарушений, так как проверяющие органы получили взятку от Штенгелова.
кемеровский областной центр переливания крови сейчас pic.twitter.com/TpKFeXos9Y— Лена Белкина (@Belk_Ing) 26 марта 2018 г.
Реакция в Кемерове
Вечером в день трагедии люди начали приходить в кемеровский центр крови, чтобы сдать биоматериал для пострадавших. Ранним утром 26 марта там выстроилась очередь. К 10 утра, через два часа после открытия, кровь сдали 70 человек, а в 10:30 прием прекратили, так как необходимости в таком количестве нет. На скамейках у торгового центра жители оставляют сотни букетов, свечи, игрушки и иконы. В Кемеровской области объявлен трехдневный траур.
Выплаты
Совладелец ТЦ Денис Штенгелов рассказал, что его компания выплатит семьям погибших по 3 млн рублей. Власти Кузбасса выделят им по одному миллиону рублей, об этом объявил губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Для пострадавших размер компенсаций будет определяться индивидуально в каждом случае.
Реакция в стране
Российский Красный Крест объявил сбор денег семьям погибших.
Генеральная прокуратура поручила прокурорам с привлечением МЧС провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, по всей стране.
Российский парламент готов оперативно внести поправки в законы, об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия». Эта работа начнется после того, как станет известна официальная причина трагедии.
О внеплановой проверке пожарных систем заявили несколько крупных киносетей: «Синема Парк», «Формула кино» и «Киномакс», они инициировали их самостоятельно. Также руководство компаний проведет учения для сотрудников.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с предложением временно приостановить деятельность кинотеатров и развлекательных площадок в торгово-развлекательных комплексах по всей России, пока в них не будут проведены тщательные проверки.
О готовности оказать помощь пострадавшим сообщил и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Также он поручил провести осмотр систем противопожарной охраны в местах массового скопления во всем городе.
Во вторник, 27 марта в Петербурге пройдет акция памяти погибших. Она начнется в 19:00 на Марсовом поле.
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