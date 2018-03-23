Мария Элькина: «Новая петербургская архитектура вторична и провинциальна»

В Петербурге активным проектированием и строительством занимается дюжина архитектурных бюро, входящих в частную организацию под названием «Объединение архитектурных мастерских». Аббревиатура ОАМ, к слову, расшифровывается еще и как общий анализ мочи – что намекает нам на невнимательность учредителей организации. Эти самые бюро раз в два года устраивают выставку-смотр, где на планшетах выставляют свои, в общем-то, редко выдающиеся произведения. Чаще всего – с обязательным добавлением как бы классических элементов, арок или балюстрад, а то и эркеров, по виду напоминающих средневековые башни. Высший пилотаж для петербургского архитектора – сделать такой проект, который будет напоминать средний североевропейский сдержанностью и качеством деталей, но все равно ему безнадежно уступать и в том, и в другом.

В то время, как изначальная амбиция предполагает конкуренцию не меньше, чем с Парижем, в Петербурге не работают не то что иностранцы, но даже москвичи. Ситуация настолько тотальна, будто город забыл, что архитекторы существует еще где-то на планете. Оставим в стороне подозрения в коррупции, в конце концов, в России она почти всюду, и искать ее в некотором специальном сегменте неинтересно. Да, сами же петербургские архитекторы заседают в градостроительном совете и совете по сохранению наследия, и лучше других знают, как нужно пройти все стадии утверждения проекта в инстанциях – так что не приходится отрицать наличие у них возможности лоббировать собственные интересы. Странно не это, а те формулировки, которые служат неизменным объяснением невозможности пригласить в Петербург бюро с пропиской за пределами административных границ города. Сводятся они к тому, что, кроме жителей, этот город никому не понять и не прочувствовать.