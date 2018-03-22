5 революционеров, которые открывают новое в кино, музыке и высокой кухне

Оксимирон

Рэпер, 33 года

Выпускник Оксфорда Мирон Федоров навсегда изменил русский рэп, феноменально работая со словом и активно повышая интеллектуальный уровень слушателей регулярным неймдроппингом в своих треках — однажды упомянутый им роман «Джанки» Уильяма Берроуза моментально исчез из книжных по всей стране. Став баттл-МС номер один в России, он долгое время считался непобедимым. Впрочем, даже проигрыш Гнойному в августе 2017-го стал самым хайповым событием года в индустрии с 10 миллионами просмотров на YouTube и тотальным обсуждением всеми СМИ. В начале года завершился его триумфальный стадионный тур Imperium по городам-миллионикам.