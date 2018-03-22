5 революционеров, которые открывают новое в кино, музыке и высокой кухне
В нашем мартовском номере мы второй год подряд составляем рейтинг «35 до 35» – собираем новые лица истеблишмента, которые (каждый по-своему) меняют город и нас. Мы уже рассказали вам о молодых урбанистах и идеологах, в новом выпуске – пятеро революционеров-первооткрывателей. Они своим примером доказывают, что язык определяет реальность: идет ли речь о программировании, законах литературы, высокой кухне, кино или рэпе.
Андрей Бреслав
IT-специалист, 33 года
Программист компании JetBrains, одного из лидеров по разработке ПО в России и в мире, вместе с коллегами разработал язык программирования Kotlin, который в этом году Google объявил официальным языком разработки для Android. А для души — в прямом смысле слова — запустил с друзьями-психологами стартап Alter, который через чат-бота в «Фейсбуке» подберет грамотного психотерапевта.
Кантемир Балагов
Кинорежиссер, 26 лет
Ученик Александра Сокурова родом из Кабардино-Балкарии стал открытием 2017 года в российском кино — его созданная на «Ленфильме» эстетская драма о сложных межнациональных и межличностных отношениях на Кавказе «Теснота» выиграла приз ФИПРЕССИ в каннской программе «Особый взгляд», стала лучшим дебютом «Кинотавра», победила на фестивале «Зеркало». В ней режиссер нащупал свой язык киноповествования, в котором важно все: и как перекликаются цвета одежды у рифмующихся персонажей, и надрывные песни 1990-х Татьяны Булановой. Сейчас Балагов снимает фильм по мотивам книги нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо» про Ленинград после блокады.
Арслан Бердиев
Повар, ресторатор, 30 лет
Сенсацией петербургской гастрономии и первооткрывателем нового подхода к высокой кухне Арслан (на фото — в центре) стал почти мгновенно. В конце прошлого года бывший повар ресторана Percorso в отеле Four Seasons во главе квартета из Татьяны Крякуновой, Александра Санжимитупова и Мурада Бердиева амбициозно открыл гастробар Birch прямо напротив хитового Duo — в стартап компаньоны вложили все свои средства, пойдя ва-банк. И риск оправдался: местные татаки и каламарату принялись воспевать все критики и фуди города, а лист бронирования забился на недели вперед.
Ксения Букша
Писатель и поэт, 34 года
Ходившая в «молодых авторах» Ксения была атрибутирована Дмитрием Быковым как «нормальный гений», с выходом пять лет назад ее романа «Завод “Свобода”», получившего премию «Нацбест», стала «главной надеждой литературы». Теперь Букша претендует на статус «русского Оруэлла»: ее роман-антиутопия «Рамка», вышедший в авторитетной «Редакции Елены Шубиной», рассказывает о всенародном празднике — коронации царя. Неизменно одно: как виртуозно писательница миксует и перепридумывает вербатимы – ее диалоги и персонажи подслушаны и подсмотрены в реальной жизни, но значительно переосмыслены.
Оксимирон
Рэпер, 33 года
Выпускник Оксфорда Мирон Федоров навсегда изменил русский рэп, феноменально работая со словом и активно повышая интеллектуальный уровень слушателей регулярным неймдроппингом в своих треках — однажды упомянутый им роман «Джанки» Уильяма Берроуза моментально исчез из книжных по всей стране. Став баттл-МС номер один в России, он долгое время считался непобедимым. Впрочем, даже проигрыш Гнойному в августе 2017-го стал самым хайповым событием года в индустрии с 10 миллионами просмотров на YouTube и тотальным обсуждением всеми СМИ. В начале года завершился его триумфальный стадионный тур Imperium по городам-миллионикам.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.