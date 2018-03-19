Второй год подряд мы представляем рейтинг о новых лица городского истеблишмента, которые меняют город и наше представление о вещах и явлениях – «35 до 35». Мы уже рассказали вам о шести урбанистах, в новой части оде юности – семь идеологов Петербурга: за ними стоят сильные комьюнити, которые с нетерпением ждут каждый их проект, будь это новый клип, цикл лекций, спектакль, пост в соцсетях или масштабная перезагрузка интерфейса.