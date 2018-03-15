6 молодых урбанистов, которые меняют Петербург к лучшему прямо сейчас

Михаил Иванов

Директор книжного магазина, 30 лет

Потомственный книготорговец превратил «Подписные издания», магазин с восьмидесятилетней историей, в главный литературный хотспот в городе — с редкими книгами, кофейней и годовой прибылью больше 10 миллионов рублей. Потом прославил его на всю страну ЧПХ-сувенирами — открытками «Из Петербурга с апатией и безразличием» и гранитными магнитами «Поребрик из Петербурга» — и с командой ресторана Frank открыл на улице Рубинштейна бар Black Books, винную карту которого можно читать как романы Дюма. Сейчас уже нет никаких сомнений: вокруг магазина возникла своя субкультура «новых книжников»: здесь читают лекции кинокритик Антон Долин и лично знавшая Бродского американская писательница Эллендея Проффер-Тисли, а полистать новинки за чашкой кофе забегают и студенты, и туристы, и блогеры с опинион-мейкерами.