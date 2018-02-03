Перед ЧМ-2018 в Петербурге проведут цикл лекций о футболе

Первым спикером станет Павел Городницкий – автор Eurosport.ru. Он расскажет о том, как работают спортивные издания не только в России, но и во всем мире. А также объяснит, почему важно это понимать перед ЧМ. Начало в 20:00.

После лекции устроят просмотр полуфинала Кубка Испании «Валенсия» – «Барселона». Обещают жаркий матч и дополнительное время. Начало игры в 23:30, а её комментатором станет автор блога «Липучая мышь» на Sports.ru Евгений Марков.

Следующая лекция состоится 27 февраля также в 20:00. Её проведет шеф-редактор издания First & Goal и автор блога «Испанская кухня» Станислав Рынкевич. Специалист по испанскому футболу расскажет, как менялось восприятие Чемпионата мира за время его существования.

5 марта также в 20:00 автор Sports.ru Александр Горский проведет тактический ликбез. В программе разбор стрелочек, полуфлангов и продвинутой статистики.