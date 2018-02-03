Перед ЧМ-2018 в Петербурге проведут цикл лекций о футболе
С 8 февраля в Музее советских игровых автоматов стартует цикл лекций «Футбольный ликбез: что нужно знать перед Чемпионатом мира». В его рамках спортивные журналисты расскажут о работе российских спортивных медиа, истории самого Чемпионата мира по футболу и тактических приемах, о которых зритель обычно не задумывается.
Первым спикером станет Павел Городницкий – автор Eurosport.ru. Он расскажет о том, как работают спортивные издания не только в России, но и во всем мире. А также объяснит, почему важно это понимать перед ЧМ. Начало в 20:00.
После лекции устроят просмотр полуфинала Кубка Испании «Валенсия» – «Барселона». Обещают жаркий матч и дополнительное время. Начало игры в 23:30, а её комментатором станет автор блога «Липучая мышь» на Sports.ru Евгений Марков.
Следующая лекция состоится 27 февраля также в 20:00. Её проведет шеф-редактор издания First & Goal и автор блога «Испанская кухня» Станислав Рынкевич. Специалист по испанскому футболу расскажет, как менялось восприятие Чемпионата мира за время его существования.
5 марта также в 20:00 автор Sports.ru Александр Горский проведет тактический ликбез. В программе разбор стрелочек, полуфлангов и продвинутой статистики.
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