Стали известны самые опасные районы Петербурга

Опубликована информация о самых опасных районах Петербурга. Для определения места в рейтинге количество зарегистрированных преступлений всех категорий было разделено на количество населения. В данной таблице собраны все тяжкие и особо тяжкие преступления, а районы города расставлены по уровню.

Для каждого района было отобрано четыре позиции – общее число серьезных уголовных дел, вторая цифра – рост или уменьшение по сравнению с 2016 годом; общая сумма раскрытий и динамика к прошлому году.

По количеству раскрытых больше всего в Калининском, Невском, Приморском и Московском. Кстати, нагрузка на раскрытия тоже берется от численности личного состава. Так, например, в Приморском 96 оперативников уголовного розыска, в Калининском – 99, а в Московском – 73.

По материалам «Фонтанки»