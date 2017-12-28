Лучшие фотографии Петербурга 2017 года
Издание «Деловой Петербург» выбрало главные снимки 2017 года, сделанные в Петербурге. Фотографии отражают ключевые события, которые произошли в городе за уходящий год.
Главным событием начала года стала новость о возможной передаче Исаакиевского собора РПЦ. Несанкционированный митинг в защиту музея собрал в январе на Марсовом поле несколько тысяч петербуржцев. На протестные митинги сторонники передачи Исаакия церкви ответили довольно многочисленным крестным ходом.
В один из зимних дней горожане массового гуляли по замерзшей Неве. Петербург в этом году оправдал все шутки про плохую погоду и непредсказуемый климат в городе. До мая стояли холода, а снег даже один раз выпал летом.
Западный скоростной диаметр издание назвало одним из разочарований года. Новая платная трасса приносит убытки городскому бюджету.
Выдвижение в президенты Алексея Навального стало одним из ярких политических событий года.
Днем 3 апреля 2017 года в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Впервые в истории Петербурга в метро произошел теракт, унесший жизни.
Наконец построена башня «Лахта Центра». Осталось только остекление и отделочные работы.
Прощание с писателем и почетным гражданином Петербурга Даниилом Граниным, скончавшимся на 99-м году жизни. В Петербурге также появится сквер, названный в честь писателя.
День ВМФ в этом году прошел с огромным размахом. В Петербург и на рейд Кронштадта пришло множество кораблей, в том числе атомный крейсер «Петр Великий» и подлодка «Дмитрий Донской». Приехал в Петербург на парад и Владимир Путин.
Волна эвакуаций торговых центров, школ, администраций, больниц, прокатившаяся в сентябре по России, затронула и Петербург. Например, точное количество эвакуаций «Галереи» никто уже и не помнит.
Намыв на Васильевском острове все увеличивается.
В выборах президента решила участвовать и Ксения Собчак. Она тоже открыла свой штаб в Петербурге.
Ранее портал «Яндекс» подвел книжные итоги года в Петербурге . Также стали известны музыкальные предпочтения петербуржцев, а также самые популярные запросы по российским и городским событиям. Сервис также составил список самых популярных поисковых запросов россиян в 2017 году.
По материалам «ДП»
Фото: Сергей Ермохин, Антон Ваганов, Сергей Коньков, Валентин Беликов, Михаил Тихонов
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