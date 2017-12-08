Голова «русалки» на доме Николаевых может снова рухнуть

Голова «русалки» на доме Николаевых снова под угрозой разрушения. Скульптуры мифических существ расположены на углу Садовой и Банковского переулка. Об этом пишет телеграм-канал «Наследие Петербурга».

Одна из голов отошла от основания и может вот-вот рухнуть. Координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански сообщил, что скорее всего повреждение нанесли специально. До этого вандалы раскрашивали скульптуры с помощью баллончиков с краской, пытались нарисовать им губы помадой и закрасить баллончиком глаза.

Дом Николаевых был построен в конце 18 века и является историческим памятником. Скульптуры «Русалки» появились на здании в 1903 году.