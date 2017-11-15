Уикенд в Петербурге с 16 по 19 ноября
Ургант и Собчак в кино, балетный фестиваль Context. Diana Vishneva с участием самой примы, открытие катка на Новой Голландии и целый ворох отличных концертов – как весело провести эти выходные в городе.
с 16 ноября
Ноябрьский ответ Marvel от Вселенной DC: Бэтмен, Чудо-женщина, Аквамен, Киборг и Флэш, вдохновленные самопожертвованием Супермена, объединят свои усилия в борьбе за зрительское внимание и спасение планеты. Снимал очередную часть франшизы Зак Снайдер, автор «Хранителей» и «300 спартанцев».
с 16 ноября
Со сценарием шестой полнометражной картины в амплуа режиссера Джорджу Клуни помогали братья Коэны. Вернее, он взял их старую историю про тихий городок (как Фарго, но Субурбикон) и добавил несколько новых сюжетный линий. Гарднер Лодж (Мэтт Дэймон) вместе с прикованной к инвалидной коляске женой Роуз (Джулианна Мур) и сыном Ники живут в провинции. Однажды ночью в их дом врываются два странных грабителя.
с 16 ноября
Ироничный и саморазоблачительной альманах Александра Молочникова о богах столичного Олимпа в этом году претендовал на призы «Кинотавра». Они ему, увы, не достались (слишком много шуток-прибауток «для своих»), но картину непременно разберут если не на цитаты, то на мемы. Один Сергей Безруков в амплуа лицедея в депрессии, поющий, паря в воздухе, «Я хочу быть с тобой» «Наутилуса», чего стоит.
с 16 ноября
Основанная на книге-бестселлере трогательная история от автора «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски. Мальчик, у которого из-за редкой генетической ошибки нет лица, после нескольких лет домашнего обучения идет в школу к обычным детям. Роль его мамы исполняет королева мелодрам Джулия Робертс, папы – Оуэн Уилсон.
с 16 ноября
Не слишком благосклонно принятый критиками на Каннском кинофестивале байопик о культовом режиссере французской новой волны с Луи Гаррелем в заглавной роли. Сам Жан-Люк Годар назвал съемки этого фильма «глупой, глупой идеей». Но автор «Артиста» Мишель Хазанавичус его (по несчастью или к счастью) не послушал.
16-19 ноября
Музей Эрарта, Мариинский театр, БДТ
Фестиваль современной хореографии Дианы Вишневой, созданный пять лет назад в Москве, в год своего первого юбилея привозит мощную программу и в Петербург. На сцене музея Эрарта 16 ноября пройдет вечер молодых хореографов. Штутгартская компания Gauthier Dance представит в БДТ 18 ноября новый спектакль «Нижинский». А на гала-закрытии в Мариинке 19 ноября выступит целая россыпь балетных звезд: от балерины Алессандры Ферри, четыре года назад триумфально вернувшейся на сцену в возрасте 50 лет, до создателя фестиваля Context Дианы Вишневой, которая исполнит с приглашенным солистом Балета Нюрнберга Оскаром Алонсо финальное па-де-де из балета Гойо Монтеро «Спящая красавица». Подробная программа здесь.
16-17 ноября
Молодежный театр на Фонтанке
Пьесу про литовцев-эмигрантов литовский драматург Марюс Ивашкявичюс написал специально для литовского же режиссера Миндаугаса Карбаускиса, худрука театра Маяковского. Благодаря гастролям «Золотой маски» – постановку привезут в Петербург. После биографического «Канта» и «Русского романа» о семье Льва Толстого, в своей третьей общей постановке соавторы рассказывают о соотечественниках, покинувших свою родину и не нашедших счастья в Великобритании.
16-3 ноября-декабря
РОСФОТО
В РОСФОТО покажут раритетные снимки 1920-х — первой половины 1930-х годов из собрания КГИОП. Экспозиция, как модно в этом октябре, посвящена столетию революции, но в ней исследуется не фотохроника событий, а то, как изменился облик города после 7 ноября.
16-25 ноября
С четверга в Петербурге стартует единственный в России фестиваль фильмов ЛГБТ-тематики «Бок о Бок», отмечающий в этом году десятилетие. Какие картины смотра точно нельзя пропускать – читайте в нашем гиде.
16 ноября
20:00
«Лендок»
На «Лендоке» в честь 30-летия культовой картины Сергея Соловьева (давшей старт эпохе перемен) покажут отреставрированную копию ленты. Перед показом музыканты сыграют джазовую импровизацию по мотивам саундтреков фильма.
16 ноября
20:00
«Пальма»
В четверг в творческом пространстве «Пальма» пройдет литературный вечер главного редактора журнала Maxim, писателя и сценариста Александра Маленкова. Его юмористические произведения прочитают актрисы Лукерья Ильяшенко, Полина Максимова и сам автор.
17-14 ноября-января
KGallery
В пятницу в KGallery откроется выставка «Век Федора Хитрука», посвященная столетию мультипликатора и художника – автора мультфильмов «Винни Пух», «Топтыжка», «История одного преступления» и «Каникулы Бонифация». На выставке покажут около сотни редких материалов из собрания Государственного центрального музея кино, световые инсталляции, воспоминания учеников и сами мультфильмы.
17 ноября
23:00
«Кузня»
Австрийский электронный музыкант Штефан Обермайер — единственный из ныне живущих композиторов может похвастать собственной экспозицией в венском Доме музыки. В пятницу он выступит в клубе «Кузня» в рамках специального проекта «Non-Classic Night! — Антитренд». Вместе с популярным фристайл-рэпером Re-Pac и московским струнным «Романтик-квартетом» он представит перформанс на тему классики и ее заимствования в современной электронной музыке.
17-18 ноября
Российский Этнографический музей
В рамках Культурного форума одна из программ 17 и 18 ноября будет посвящена тому, как искусству уживаться с digital-эпохой. Впервые в России выступит Фабиен Риггалл – основатель британского проекта Secret Cinema. Среди участников Лев Манович, эксперт по теории новых медиа, Федор Елютин, продюсер крупнейших иммерсивных театральных постановок в России а также искусствовед и директор МАММ Ольга Свиблова. Все лекции бесплатны, для их посещения необходима регистрация. Подробнее о программе лектория можно узнать здесь.
17 ноября
20:00
«Танцплощадка»
Дуэт «АИГЕЛ» из поэтессы Айгель Гайсиной и электронщика Ильи Барамии отобрал тюремную лирику у адептов шансона, создав из мрачной реальности ни на кого непохожий исповедальный хип-хоп. 17 ноября музыканты выступят в «Танцплощадке».
17 ноября
18:00
«Дом книги»
В пятницу в «Доме книги» пройдет открывающая сессия международного просветительского проекта Lakhta View. На лекциях и дискуссиях соберутся ведущие зарубежные эксперты, среди которых Кристос Пассас (Zaha Hadid Architects), Жан Пистр (Valode & Pistre) и главный инженер «Лахта Центра» Сергей Никифоров. Вход бесплатный, но необходима регистрация.
17 ноября
20:00
Эрарта
Московская группа «Наадя» презентует в Эрарте свой второй альбом «Осколки», в котором Надя Грицкевич всерьез и без усмешек поет о любви, смерти и быстротечности под яркий, сложный электро-поп. Лучше всех о нем высказался лидер «СБПЧ» Кирилл Иванов: «На этой пластинке у Нади появилась какая-то совсем новая интонация, новая не только для нее, но и вообще для русской музыки. Героиня словно заворожена окружающим миром, она видит и радость, и тоску. Она лениво потягивается сквозь синтезаторный морок («Движение»), она стремительно скачет по брейкбитовым синкопам («Просто о сложном»). И во всем этом удивительная уверенность, покой и воля».
18 ноября
11:00
Новая Голландия
В субботу на Новой Голландии вновь откроется большой каток. Как и в прошлом году, он разместится на месте газона перед сценой. В честь открытия с 11:00 до 15:30 будет введена специальная стоимость входного билета — 100 рублей. А с 17:00 до 23:00 сеансы пройдут под музыкальные сеты петербургских ди-джеев Holkin, Kimbar, Cable Toy, а также лидера «СБПЧ» Кирилла Иванова. Подробная информация о ценах, времени сеансов и правилах — на странице катка.
18 ноября
18:30
«Родина»
В субботу в рамках проекта «Синематека: Искусство кино» пройдет спецпоказ «Иди и смотри», одной из самых страшных картин о войне. Перед сеансом с лекцией о фильме и творчестве режиссера Элема Климова выступит кинокритик Антон Долин. Отреставрированная «Мосфильмом» копия картины была показана в этом году на Венецианском фестивале.
18-19 ноября
19:00
Александринский театр
В рамках Культурного форума в Петербурге пройдет российская премьера спектакля Валерия Фокина «Крокодил». Режиссер поставил его на сцене Венгерского национального театра.
18 ноября
19:00
Капелла
В Петербурге 18 ноября впервые выступит с Московским Джазовым оркестром под управлением Игоря Бутмана обладатель премии Grammy Керт Эллинг. Гала-концерт станет частью программы первого российского международного джазового феста Jazz Across Borders (JAB), проводимого в рамках Культурного форума.
18 ноября
20:00
Эрарта
Олег Сапронов и его фанк-группа «Меджикул» впервые выступят в Эрарте. Помимо хитов «Все о Марфе» и «Насалатило», коллектив сыграет новые песни. Впрочем, они (по уже доброй традиции бэнда) записаны на винтажном оборудовании, хранящем настоящий дух диско.
18 ноября
клуб «Гештальт»
Команду из Благовещенска вся страна узнала после их триумфального выступления на телевизионном проекте «Главная сцена» с песней «Дура». В субботу в Петербурге группа споет все главные хиты: от «Химии» до «Темных аллей».
19 ноября
15:00
ВШЭ
В воскресенье «Диалоги» проекта «Открытая библиотека» пройдут в Высшей школе экономики . В 15:00 литературовед, глава издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова обсудит с историком и переводчиком Верой Мильчиной историю надзора за иностранцами в России. В 16:00 о музыке в кино поговорят мультипликатор Андрей Хржановский и композитор Леонид Десятников. Завершат «Диалоги» в 17:00 кинокритик и главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин и киновед, режиссер и основатель журнала «Сеанс» Любовь Аркус. Темой встречи станут картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» и фильм Бориса Хлебникова «Аритмия». Вход свободный.
19 ноября
12:00
«Люмьер-Холл»
В воскресенье пройдет первый фестиваль современной поэзии «Маяк». На нем петербургский поэт и экскурсовод Антон Володин прочтет лекцию «Маяковский vs Есенин», выступит поэт Дмитрия Воденников, а Марина Кацубы проведет открытое интервью с рэпером ST. Подробная программа здесь.
до 20 ноября
Корпус Бенуа Русского музея
Эти выходные – последний шанс увидеть экспозицию, в которой эклектика превращена в художественный прием. На примере более ста работ прослеживается, как представители разных живописных кружков реагировали на революции 1905 и 1917 годов, а также Первую мировую войну. Кто-то, как авангардисты, искал свежие формы осмысления реальности, другие (например, Репин, Серов и Григорьев) – ограничивались новыми темами, не меняя манеры. Выставку сопровождают тексты поэтов и писателей тех лет и исторические хроники.
до 20 ноября
Мраморный дворец
Заканчивается и еще одна экспозиция-блокбастер к юбилею революции. Она исследует сотворение легенды: как советские художники от Кончаловского и Петрова-Водкина до скульпторов Крыжановской и Долинской ваяли миф о самом счастливом детстве в лучшем в мире пролетарском государстве, на излете СССР окончательно деконструированном Гришей Брускиным в «Элементарном лексиконе».
до 20 ноября
Строгановский дворец
На выставке в Русском музее впервые собрали вместе архивные документы, сценарии, письма, сценографию и эскизы костюмов и декораций, плакаты, документальные фильмы и, конечно, фото со съемок лент Андрей Тарковского. В экспозицию также вошли рисунки и картины самого режиссера. Ради выставки артефактами поделились Карен Шахназаров, сестра режиссера Марина Тарковская, вдова сценариста Тонино Гуэрры Лора и многие другие. Эти выходные – последний шанс ее увидеть.
до 19 ноября
Фойе Эрмитажного театра
Хотя день рождения главного художника БДТ был 22 сентября, отмечать его в главном музее страны будут до 19 ноября. На выставке модно увидеть эскизы Кочергина для проектов сценографии, фотографии и макеты к таким легендарным спектаклям, как «Тихий Дон» (1977), «Господа Головлевы» (1984), а также к собственным постановкам Эдуарда Степановича по его же литературном произведениям – «Ангелова кукла» (2007) и «Крещеные крестами» (2015).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.