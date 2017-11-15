Уикенд в Петербурге с 16 по 19 ноября

17 ноября 20:00 Эрарта

Концерт «Наадя»



Московская группа «Наадя» презентует в Эрарте свой второй альбом «Осколки», в котором Надя Грицкевич всерьез и без усмешек поет о любви, смерти и быстротечности под яркий, сложный электро-поп. Лучше всех о нем высказался лидер «СБПЧ» Кирилл Иванов: «На этой пластинке у Нади появилась какая-то совсем новая интонация, новая не только для нее, но и вообще для русской музыки. Героиня словно заворожена окружающим миром, она видит и радость, и тоску. Она лениво потягивается сквозь синтезаторный морок («Движение»), она стремительно скачет по брейкбитовым синкопам («Просто о сложном»). И во всем этом удивительная уверенность, покой и воля».