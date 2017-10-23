К Мариинскому театру подъехал ОМОН на премьеру «Матильды»
Впервые представлять широкой публике фильм о любви императора Николая II и балерины будут с охраной. Зрителей в Петербурге 23 октября встречают автозаки и бойцы ОМОНа. Как сообщили «Фонтанке» читатели, за час до премьеры «Матильды», которая начнётся в Мариинском театре в шесть часов вечера, уже стоят как минимум два грузовика и автобус с омоновцами. Бойцы охраняют как старую, так и новую сцену театра. Напомним, на мероприятии собирается присутствовать Алексей Учитель, но не актёры. Ранее стало известно, что от приезда в Петербург из-за страха за свою безопасность отказался приехать исполнитель роли императора Николая II. Накануне в соцсетях борцы с фильмом Алексея Учителя, который, по их мнению, оскорбляет чувства верующих, призывали выйти на «молитвенное стояние». Стоять собирались как раз напротив Мариинки. По словам очевидцев, покой всех желающих посмотреть «Матильду» охраняют не только омоновцы, но и охрана театра — она выстроилась по периметру новой сцены.
Здесь можно узнать 18 впечатляющих фактов о Матильде Кшесинской.
Фильм «Матильда» еще до выхода в официальный прокат получил огромное количество критики со стороны верующих, которые обвиняли режиссера в непристойном изображении Николая II. С требованием проверить фильм на экстремизм неоднократно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая развернула масштабную всероссийскую травлю еще не вышедшей ленты. Официальная премьера фильма назначена на 23 октября на новой сцене Мариинского театра — на эту дату она была недавно перенесена с 6 октября.
12 сентября сеть «Синема парк» и «Формула кино» Саида Керимова решила отказаться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». Решение было принято «в связи с неправомерными действиями со стороны противников» картины и угрозами в адрес руководства сети, а также желанием оградить посетителей от рисков. Позднее выяснилось, что сеть обратилась в правоохранительные органы по факту угроз. Ранее неизвестные сожгли машины у офиса адвоката Алексея Учителя, а студию режиссера забросали бутылками с зажигательной смесью.
По материалам «Фонтанки»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.