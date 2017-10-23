К Мариинскому театру подъехал ОМОН на премьеру «Матильды»

Здесь можно узнать 18 впечатляющих фактов о Матильде Кшесинской.

Фильм «Матильда» еще до выхода в официальный прокат получил огромное количество критики со стороны верующих, которые обвиняли режиссера в непристойном изображении Николая II. С требованием проверить фильм на экстремизм неоднократно выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая развернула масштабную всероссийскую травлю еще не вышедшей ленты. Официальная премьера фильма назначена на 23 октября на новой сцене Мариинского театра — на эту дату она была недавно перенесена с 6 октября.

12 сентября сеть «Синема парк» и «Формула кино» Саида Керимова решила отказаться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда». Решение было принято «в связи с неправомерными действиями со стороны противников» картины и угрозами в адрес руководства сети, а также желанием оградить посетителей от рисков. Позднее выяснилось, что сеть обратилась в правоохранительные органы по факту угроз. Ранее неизвестные сожгли машины у офиса адвоката Алексея Учителя, а студию режиссера забросали бутылками с зажигательной смесью.

По материалам «Фонтанки»