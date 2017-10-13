Янис Чамалиди и Михаил Патласов проведут благотворительный фестиваль ARTs for heARTs в Александринке

22 октября 2017 года на Новой сцене Александринского театра пройдет Фестиваль ARTs for heARTs в поддержку Благотворительного фонда «Шаг навстречу». Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы.

Все средства от продажи билетов направляются на развитие театральных студий в центрах содействия семейному воспитанию и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках мероприятия пройдут моноспектакль «Aurora» греческого режиссера Владимира Николузоса на музыку Вангелино Курентзиса, а также видеопоказ и встреча с модельером Янисом Чамалиди на тему трансформации образа женщины в моде, культуре и искусстве, фотовыставка Святослава Дозморова «МыслиФорма», мастер-классы режиссера Михаила Патласова (об эволюции театральных практик от древних до социальных) и Школы Masters, творческие встречи, фортепианный концерт и многое другое.

Главная цель организаторов – привлечение ресурсов для оснащения театральных студий в учреждениях для детей-сирот в преддверии «Года Театра в России 2018». Подробности можно узнать на сайте.