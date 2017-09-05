Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко одобрил строительство Андреевского собора в Кронштадте, который снесли в 1932 году. Об этом сообщал заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Лариса Канунникова. Кроме того, в рамках проекта будет восстановлена пешеходная Андреевская улица. Финансирование из бюджета города привлекаться не будет, подчеркнула представитель Смольного.

«Святой Иоанн Кронштадтский тут жил, служил в этом храме 53 года, ходил каждый день по Андреевской улице. И мы хотим сделать такую паломническую зону здесь. В рамках уважения к святым покровителям города. Была проведена большая научная работа, есть археологические находки интересные. И вообще, как вы знаете, поставлена задача вернуть Кронштадту было историческое значение морской жемчужины Петербурга», — пояснила Канунникова.

Собор Андрея Первозванного стоял в центре нынешнего Андреевского сада на Соборной площади. Он был построен в 1805-1817 годах. Проект разработал Чарльз Камерон, а после его отстранения — Андреян Захаров. Сейчас на месте собора установлен памятный знак с надписью: «Пусть камень сей вопиет к сердцам нашим о восстановлении поруганной святыни».

По материалам «ДП»