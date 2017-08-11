В Петербурге в Саду Бенуа откроется своя школа

В Саду Бенуа 1 сентября откроется центр дополнительного образования для детей от 2 лет — «Школа Бенуа». В ней детям помогут развить творческие навыки, научат решать задачи по ТРИЗ, а также предложат квесты с технологией дополненной реальности. Под них в здании школы отведен отдельный цокольный этаж.