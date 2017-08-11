В Петербурге в Саду Бенуа откроется своя школа

В Саду Бенуа 1 сентября откроется центр дополнительного образования для детей от 2 лет — «Школа Бенуа». В ней детям помогут развить творческие навыки, научат решать задачи по ТРИЗ, а также предложат квесты с технологией дополненной реальности. Под них в здании школы отведен отдельный цокольный этаж. 

 

Авторская программа «Школы Бенуа» основана на системе ТРИЗ (Теория решения изобретательских задач). В школе на Тихорецком проспекте, 17, дети будут учиться креативно мыслить, генерировать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации. Среди инструментов и оборудования — конструкторы Lego, планшеты iPad и авторские рабочие тетради с задачами ТРИЗ. 

 

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