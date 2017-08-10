Императорский фарфоровый завод выпустил набор «Чемодан» в честь Сергея Довлатова

Императорский фарфоровый завод вместе с наследниками Сергея Довлатова создал подарочный набор «Чемодан», посвященный писателю.

В набор с одноименным названием и в форме кейса входит кружка с изображением Довлатова и диск с аудиоверсией сборника рассказов. Текст произведения читает актер Максим Виторган.

«Чемодан» был выпущен в 1986 году. Герой рассказов уезжает в США и берет с собой лишь небольшой фанерный чемодан. В 2013 году Министерство образования включило сборник в список ста книг, рекомендованных школьникам для самостоятельного чтения.