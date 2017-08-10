Императорский фарфоровый завод выпустил набор «Чемодан» в честь Сергея Довлатова

Императорский фарфоровый завод вместе с наследниками Сергея Довлатова создал подарочный набор «Чемодан», посвященный писателю.

В набор с одноименным названием и в форме кейса входит кружка с изображением Довлатова и диск с аудиоверсией сборника рассказов. Текст произведения читает актер Максим Виторган.

«Чемодан» был выпущен в 1986 году. Герой рассказов уезжает в США и берет с собой лишь небольшой фанерный чемодан. В 2013 году Министерство образования включило сборник в список ста книг, рекомендованных школьникам для самостоятельного чтения.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Экскурсия «Прогулка с Сергеем Довлатовым»

Лев Лурье анонсировал тему второго фестиваля Довлатова «День Д»

Экскурсия «Ленинград Довлатова и Бродского»

На Московском проспекте поставят памятник поребрику и бордюру

Для петербуржцев прочтут бесплатную лекцию о Сергее Довлатове

На Рубинштейна вернули обновленный памятник Довлатову

На Рубинштейна намерены открыть квартиру-музей Довлатова

Городской типаж: художник Императорского фарфорового завода