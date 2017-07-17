Наина Ельцина и Александр Сокуров примут участие в июльских «Диалогах»

29 июля в «Диалогах» проекта «Открытая библиотека» на Новой сцене Александринского театра примут участие вдова первого президента России Наина Ельцина, кинорежиссер Александр Сокуров, а также генеральный директор проекта Meduza Галина Тимченко, медиаменеджер Демьян Кудрявцев, декан факультета истории искусств Европейского университета Илья Доронченков и директор Центра современной культуры «Гараж» Антон Белов.

Встречи начнутся с выступления Ельциной и Сокурова в 18:00 с темой «Личная жизнь». Далее в 20:00 выступят декан факультета истории искусств Европейского университета Илья Доронченков и Директор Центра современной культуры «Гараж» Антон Белов с темой «Искусство и массы», завершат «Диалоги» в 21:00 Галина Тимченко и Демьян Кудрявцев, тема — «Первопроходцы».

Вход свободный.