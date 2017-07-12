Как Мария Волох провела первую в России успешную операцию по пересадке лица

С ним работали психологи?

Он категорически отказался от помощи психологов еще даже до выполнения операции, и мы были вынуждены с этим согласиться, пациент свободен в принятии решений. У него были тяжелые, грубые дефекты лица, но он старался справляться сам, и у него получилось. У Николая был круг доверенных лиц, с которыми он обсуждал проблемы. Я, к счастью, в этот круг попала и тоже помогала ему.

То есть вам пришлось исполнять роль не только пластического хирурга, но и психотерапевта?

Это вообще функция врача. Чтобы подобрать каждому пациенту индивидуальное лечение, нужно относиться к нему как к личности. Разве можно было бы здесь действовать по стандарту? Не каждый мог бы пережить подобную операцию не сорвавшись, не наделав глупостей. Умные операции нужно делать мужественным и понимающим людям. Мы, выбрав Николая, оценивали и его мотивацию, и личные качества.

Как быстро он принял свое новое лицо?

Очень быстро. Когда раны уже почти зажили и можно было начать снимать повязки, я предупредила Николая, что с ним будут работать специалисты, которые помогут ему адаптироваться к новой внешности. Но он мне ответил, что уже давно видел себя в зеркало. Он тайно снимал повязки и, в общем, оказался результатом доволен. Больше ему никакой помощи в этом не потребовалось.

К вам, вероятно, обратилось много людей после операции?

Да, очень много. Какой-то части больных можно было помочь с помощью стандартных методов: использовать их собственные ткани. Но была категория, которой поможет только трансплантация. Здесь еще важный момент, чтобы не было слишком поздно. Психика перестраивается, она не может долго выдерживать такую серьезную травму, как обезличивание. Образуется пустота, к сожалению, она переходит в трещину, а потом в пропасть. И нужно успеть, пока вся система не рухнула. Иногда психологические проблемы настолько выражены, что выполнять сложную хирургию уже нельзя. Но несколько пациентов сейчас находятся в листе ожидания, и мы постараемся им помочь.