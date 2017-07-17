Знакомьтесь, Вячеслав Алексеев — главный спасатель тюленят из Петербурга

Как найти тюленят

Помимо сообщений от горожан, есть ведомства, которым положено бороться с браконьерами (на Финском заливе, например, работает морская инспекция пограничного управления), и мы постоянно обмениваемся с ними информацией. Также сотрудничаем с рыбаками. Как бы они не относились к тюленям, но нам нужно знать о местонахождении тюленя (живого или погибшего), и рыбаки, как никто другой, могут помочь.

Суррогатная мама

Очень важный этап подготовки животных к воле — отлучение от человека. Мы не хотим, чтобы они возвращались обратно. Существуют контактные зоопарки, где посетителям дают пообщаться с тюленями — для нас это мог быть значительный источник доходов, но из-за общения с людьми животные практически всегда возвращаются обратно. Некоторые даже пристают к людям на пляжах.

В центре действуют правила взаимодействия с морскими животными. Мы разработали их первыми в России и опубликовали в журнале «Актуальные вопросы ветеринарии» методику реабилитации серого тюленя и балтийской нерпы.

Мы пытаемся вырастить их в атмосфере максимального недоверия к человеку — и это тяжело. На начальном этапе, когда боремся за их жизнь и здоровье, мы пытаемся заменить им родителей, но потом вдруг резко меняем поведение и становимся недружелюбными и агрессивными. Благодаря этому животное теряет к нам интерес. На финальном этапе реабилитации мы кормим животное, не взаимодействуя с ним — бросаем рыбу в бассейн, и человека они даже не видят.

Стабилизация состояния тюленей происходит в группе, они переключают свое внимание с человека на себе подобных. За все время у нас был только один случай когда животное вернулось к человеку — это наш знаменитый Крошик. У него была четко выраженная линия поведения по поиску контакта с человеком. Мы пытались бороться с его наклонностями: выпускали его два раза, но он возвращался. В первый раз довольно быстро, а во второй – пропал почти на месяц, но тяга к людям взяла верх. Теперь он живет как домашнее животное в центре, и его мы можем себе позволить тискать.

Сейчас решается его судьба — по закону он может быть передан в госучреждение, где, скорее всего, погибнет. Но мы можем за него побороться, уже составили запрос в Росприроднадзор, надежда все-таки есть.