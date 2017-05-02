Noice MC: «Рэперу желательно погибнуть молодым» — Ирина Прохорова: «Вы как-то припоздали»

И. Алексеев: Я еще хотел коснуться уже прозвучавшей темы, темы оттепели и вообще 60-х. 60-е годы в культуре стоят особняком. К этому десятилетию постоянно возвращаются самые-самые разные умы. Мне очень понравилось высказывание Патти Смит в ее книге «Просто дети». Она пишет такую забавную вещь, что 60-е невероятно мифологизированы, и кажется, что это было время чудес, но это не было время чудес, это было время ожидания чуда. Мы думали, что сейчас еще чуть-чуть, и всё, наконец-то, случится, мы будем жить в принципиально новом мире. А потом пришли 70-е, оказалось, что 60-е просто очень быстро прошли и закончились. Но вот это ощущение надежды — оно, как будто бы, больше по-настоящему так и не приходило к людям. Я не знаю, почему.

К. Гордеева: Ваня, мы с тобой сегодня днем говорили о протестном движении 2010-го, 2011-го и 2012-го года. Мы не вместе были на этих митингах, но мы на них ходили, и у нас абсолютно одинаковое сложилось ощущение к лету 2012 года, что больше туда ходить не надо. Почему?

И. Алексеев: У меня сложилось такое ощущение после второго Марша миллионов. Мы выступали там с группой 12-го июня. Когда я увидел, что за люди после этого выходят на сцену, что они говорят, мне стало очевидно, что это просто стало удобной площадкой для того, чтобы самые разные персонажи преследовали свои конкретные политические интересы.

Всё это начиналось романтично и давало надежду, а закончилось какой-то неприятной постановкой. Я был разочарован.

Мне сложно описать свои чувства более детально, потому что это на уровне ощущений скорее. Но, как мы с тобой обсуждали, эти чувства у самых разных людей такие.

И. Прохорова: Почему захлебнулось протестное движение 2011-12 годов? Я об этом долго думала, и мы все спорили. Это, все-таки, был очень важный этап. И это, мне кажется, и был показатель. С одной стороны, общество оказалось мудрее своих политических лидеров, что часто бывает в современном мире, между прочим. Мы знаем, что когда в начале 2000-х в Европе прокатились многомиллионные демонстрации против войны в Ираке, там не было вообще лидеров. Это было, как написали многие философы, восстание простых людей. То есть общество само начинает транслировать некоторую систему ценностей, где оказалось, что какие-то харизматические лидеры не всегда и нужны.

А с другой стороны, этот стихийный протест уперся в то, что вдруг выяснилось, что картины мира-то нет. Образ будущего, внятное определение системы ценностей, собственно, в каком обществе мы хотим жить и в каком мире — это все не было сформулировано. И более того, оказалось, что нет нового политического языка, социальной метафорики, которая совершенно необходима для этого. Потому что весь политический язык 90-х годов уже демонтирован или дискредитирован — им говорить невозможно, а новой сформулированной идеи и понимания — их просто нет. Это было очень видно, как люди пытаются, барахтаются в этом словесном нечто — и ничего.

Вот здесь-то и выяснилось, что мы входим в очень серьезный и долгий этап наращивания нового социального понимания. Молодые люди, которые вышли 26-го марта — очень было интересно, что они формулировали. Здесь более глубокие уже видны были результаты.

Они формулировали очень важные этические категории. Там как раз антиправительственных лозунгов было значительно меньше. Например, я видела, как на Дворцовой скандировали «Мы не рабы!». Это ведь очень важное какое-то понимание. О честности, о достоинстве, о порядочности. Многие даже говорили об истинной вере.

То есть в каком-то смысле это был протест морали. Новая этика, которая рождается в самом обществе и выражается молодыми людьми. Мне кажется, это куда важнее, чем просто крики «Свергнем!», «Разметем!», «Угоним!», «Перегоним!». То, чего очень сильно не хватало в 2011-12 году, начинает серьезно прорастать и выявляться. Потому что ничего мы не построим никакое общество и никакие законы не будут работать, если большинство людей не начнет разделять серьезную этическую платформу. Наверное, мы в самом начале этого пути, но то, что это уже происходит, замечательно и отсюда мой сдержанный оптимизм.

И. Алексеев: Здорово. Ну, у меня есть некоторое соображение по поводу того, как все эти молодые люди смогли собраться вместе, как это работает. Эта идея возникла, когда моя подруга Марина Кацуба рассказала мне забавную историю из ее собственной практики.

Марина проводила в некотором учебном заведении мероприятие и, закончив свое выступление, попросила присутствующих: «Если у вас есть какие-то вопросы, задайте их, пожалуйста». Гробовое молчание, никто не задал ни одного вопроса. Тогда она предложила следующее: «Можете написать на телефон, если у вас есть вопросы». И вот тут их пришло несколько сотен.

Дело в том, что я, например, прекрасно помню, как появлялись первые сотовые телефоны, что это был объект престижа. Потом они обрастали какими-то новыми, не типичными для телефона функциями, но, все-таки, это всё воспринималось еще как телефон. Помню, как первый iPhone вызывал ощущение, что это что-то вообще странное и непонятное. А современная молодежь, подростки, первокурсники — они выросли с гаджетами в руках, по большому счету.

И здесь умение общаться и вообще жить при помощи гаджета становится новой базовой чертой. Люди, мне кажется, в меньшей степени готовы в реальном мире просто взять и познакомиться, подойти друг к другу. То есть барьер у многих психологический очень серьезный на эту тему. Но можно начать переписываться, например, познакомиться в сети, а после этого уже перейти к реальному общению. Мне кажется, эта новая форма сознания тоже сыграла роль, почему огромное количество людей смогли собраться в одном месте.

К. Гордеева: Выйти в оффлайн.

И. Алексеев: Да. Это как во времена моего тинейджерства была сходка форумчан. Мне кажется, этот механизм здесь сыграл значительную роль.

И. Прохорова: Да, действительно, новые технологии помогают — быстрее реакция. Но идея, что люди перестали общаться, потому что они сидят всё время в интернете мне не кажется... В конце концов, эпистолярные романы практиковались и в XVIII-м, и в XIX-м веках. А интернет — это большой такой эпистолярий. В этом смысле я не вижу ничего принципиально отличающегося.

К. Гордеева: Что случилось, что эти молодые ребята вышли вдруг на улицу в таком количестве? Вдруг, в один момент.

И. Прохорова: Видимо, то, что мы наблюдаем в совсем молодых людях — осознание порочности лживости.

К. Гордеева: Кто их этому научил? Наверное, Иван с его коллегами по цеху? Потому что с ними больше никто не разговаривал за это время.

И. Прохорова: Мы не можем провести социологический опрос, кто их родители, друзья, учителя. Дело не в этом. А в том, что, если мы говорим о каких-то поколенческих сдвигах, то, в конце концов, у молодых людей, вообще-то, есть и наблюдательность, и сообразительность. Ну так, на минуточку.

Когда мы учились в школе, мы всегда знали цену любому учителю, сколько бы он ни притворялся — молодых людей отличает острое чувство справедливости или несправедливости. На жизненном пути с возрастом немножко теряешь, становишься более конформным. Но молодые всегда видят ложь, лицемерие.

Хорошо помню это чувство в своей молодости. Когда нам из телевизоров и отовсюду ахинею про загнивающий Запад рассказывали и про успехи социалистического хозяйства, а мы все-таки видели какую-то другую ситуацию и атмосферу. Так что, как рождается протест, отчасти можно понять.

То, что можно быстро связаться? Ну да. С другой стороны, а как люди пришли к Белому дому в 1991 году? Не было ничего — не то, что интернета.

Я бы сказала, новые технологии — это новые способы связи. Меня беспокоит контент, который транслируется. А какими способами — это уже несколько другая идея.

В конце концов, недаром в журнале и в издательстве я очень много занимаюсь исследованием советского общества, послевоенного особенно. Каким образом новые идеи к концу 50-х годов, когда разоблачили культ Сталина и начиналась вот эта оттепель очень, конечно, аккуратно и половинчато, но как в обществе стали появляться идеи другой нормы, другого способа жизни? Как люди начали постепенно понимать, что система тотального террора, унижения личности уже не является нормой, а является аномалией? Каким способом? Как это распространялось? Через что? А, вот, не понятно. Через кухни, через чтение книг, машинописные копии — допотопные какие-то средства.

Но за 25 лет эти новые идеи, идеи нового достоинства и чести, идентичности, если угодно, гражданской, индивидуальной, они как-то удивительным образом распространились. Так что я думаю, здесь интересна не столько система передачи — хотя, она, конечно, важна — сколько механизмы, которые вдруг в какой-то момент заставляют общество сказать «Нет, мы так больше жить не можем. Мы так больше не хотим».

Мы делали в свое время спецномер, связанный с антропологией закрытых обществ. О том, как общество меняется в такой жесткой системе и какие обходные пути эволюции находит в невозможности свободы слова. И вот пример. Хрущев на XX-м съезде рассказал, что Сталин был преступник, а не герой. И общество очень быстро поверило этому. Это означает, что эта информация не была уж таким громом среди ясного неба, просто люди закрывали для себя правду.

Так вот, кажется, это писал у себя в дневнике критик Лакшин: «Ну, как же мы могли этого не видеть? Мы же каждый день видели, как ездят эти машины, мы знали, кто в них. Мы видели этих заключенных на улицах — они были частью пейзажа, и это казалось нормой». Но в какой-то момент это перестало быть нормой, это стало преступлением.

Я думаю, что в российском обществе, особенно в обществе молодых людей, в этой социальной страте, появилось ощущение, что то, что является нормой для одной части общества, в том числе и более старшей, не является никаким нормальным образом существования. И вот здесь, я думаю, и начинаются не просто вспышки массовых протестов, а серьезная эволюция, которая приводит и к серьезным фундаментальным сдвигам.