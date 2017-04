22 апреля 23:00 Artplay SPB

Рейв OFF by Roots United: Rooms



Вторая вечеринка OFF в центре дизайна Artplay SPB от организаторов Present Perfect Festival представит публике второй этаж бывшего ЦКБ машиностроения. На мероприятии Rooms гости попадут в лабиринт, состоящий из трех танцполов, комнат с арт-объектами и зон для отдыха. На первом танцполе будет звучать эйсид-хаус и мрачная электроника в рамках шоукейса уже культового голландского лейбла Crème Organization. Здесь диджей-сеты отыграют идеолог лейбла DJ TLR, британец Marco Bernardi, португалец Lake Haze и москвич Art Crime. На втором танцполе представит лайв-программу старожила японского хауса Soichi Terada, еще выступят знатные столичные меломаны и владельцы музыкального магазина Deficit Records — Ol и Sil, а также резиденты Roots United — Hoopa и Shutta. Плюс лайв отыграет петербургский продюсер Kausto, только что выпустивший пластинку на лейбле Roots United. В третьем зале будет греметь брейкбит, хардкор и джангл от представителей немецкого лейбла Klasse Wrecks в лице Luca Lozano и DJ Normal 4. За локальную сцену ответят DJ 1985 из Челябинска, Module Werk из Тюмени и петербуржец El.