Война и мир на выставке Василия Верещагина, фестиваль европейского кино West Wind, рейв OFF от создателей Present Perfect и целый ворох отличных концертов – как весело провести холодные апрельские выходные в городе.
Уикенд в Петербурге с 20 по 23 апреля
с 20 апреля
Фильм «Кухня. Последняя битва»
Очередной полнометражный спин-офф сериала «Кухня» (надеемся, что и правда последний). У шеф-повара Виктора Баринова (Дмитрий Назаров) обнаруживается сын, о котором он не знал. Он пытается наладить отношения с отпрыском, вызволить героя Дмитрия Нагиев из абхазского села, где того пытаются женить, и параллельно выиграть чемпионат мира среди кулинаров.
Очередной полнометражный спин-офф сериала «Кухня» (надеемся, что и правда последний). У шеф-повара Виктора Баринова (Дмитрий Назаров) обнаруживается сын, о котором он не знал. Он пытается наладить отношения с отпрыском, вызволить героя Дмитрия Нагиев из абхазского села, где того пытаются женить, и параллельно выиграть чемпионат мира среди кулинаров.
с 20 апреля
Фильм «Урфин Джюс и его деревянные солдаты»
Студия «Мельница» Сергея Сельянова адаптировала сказку Александра Волкова про город изумрудный и трудную дорогу в него. В анимационной картине сплошь звездный актерский состав: Урфина Джюса озвучил Константин Хабенский, генерала – Сергей Шнуров, а медведя – Дмитрий Дюжев.
Студия «Мельница» Сергея Сельянова адаптировала сказку Александра Волкова про город изумрудный и трудную дорогу в него. В анимационной картине сплошь звездный актерский состав: Урфина Джюса озвучил Константин Хабенский, генерала – Сергей Шнуров, а медведя – Дмитрий Дюжев.
20 апреля
19:00
Основная сцена Александринского театра
Спектакль «Убийство Жан-Поля Марата»
Постановка Андрея Калинина по пьесе немецкого драматурга Петера Вайса. Для режиссера, ставшего также и автором художественного оформления спектакля, «Убийство Жан-Поля Марата, представленное труппой психиатрической лечебницы под руководством господина де Сада» – первая работа в Александринке. Поэтому с музыкальным оформлением ему помогал завсегдатай театра – композитор Иван Волков.
Постановка Андрея Калинина по пьесе немецкого драматурга Петера Вайса. Для режиссера, ставшего также и автором художественного оформления спектакля, «Убийство Жан-Поля Марата, представленное труппой психиатрической лечебницы под руководством господина де Сада» – первая работа в Александринке. Поэтому с музыкальным оформлением ему помогал завсегдатай театра – композитор Иван Волков.
19-23 апреля
«Англетер»
Фестиваль West Wind
В Петербурге с 19 по 23 апреля пройдет фестиваль европейского кино West Wind. В его программе — картины-участники крупных киносмотров, которые не выйдут в прокат в России. Распсание сеансов здесь, а о самых интересных лентах читайте в нашем гиде.
В Петербурге с 19 по 23 апреля пройдет фестиваль европейского кино West Wind. В его программе — картины-участники крупных киносмотров, которые не выйдут в прокат в России. Распсание сеансов здесь, а о самых интересных лентах читайте в нашем гиде.
20-24 апреля-июля
Русский музей
Выставка Василия Верещагина
В корпусе Бенуа смена юбиляров-тяжеловесов: вместо марин Айвазовского — батальные полотна Василия Верещагина, собранные к 175-летию классика по музеям и частным собраниям всей России. Почему ее нельзя пропускать – читайте в нашем гиде.
В корпусе Бенуа смена юбиляров-тяжеловесов: вместо марин Айвазовского — батальные полотна Василия Верещагина, собранные к 175-летию классика по музеям и частным собраниям всей России. Почему ее нельзя пропускать – читайте в нашем гиде.
20 апреля
20:00
«А2»
Концерт White Lies
Британская пост-панк группа, авторы возглавлявших чарты Соединенного королевства хитов «Even» и «Bigger Than Us», выступит в Петербурге в рамках презентации четвертого студийного альбом «Friends».
Британская пост-панк группа, авторы возглавлявших чарты Соединенного королевства хитов «Even» и «Bigger Than Us», выступит в Петербурге в рамках презентации четвертого студийного альбом «Friends».
20 апреля
20:00
«Зал ожидания»
Концерт «Есть Есть Есть»
Исполняющая абстрактный хип-хоп группа Михаила Феничева выпустила в конце прошлого года новый альбом «Сказки для Кейто», который и представят публике на концерте в «Зале ожидания».
Исполняющая абстрактный хип-хоп группа Михаила Феничева выпустила в конце прошлого года новый альбом «Сказки для Кейто», который и представят публике на концерте в «Зале ожидания».
21 апреля
пространство «Пальма»
Концерт Synergy Orchestra
Особняк, построенный в XIX веке, станет сценой для струнного ансамбля Synergy Orchestra. Молодые музыканты включили в новую программу «Barocco vs Actual Art» демонического Шнитке, пронзительного Шостаковича, эмоционального Вивальди, минималистичного Гласса и других авторов: Генделя, Рамо и Пярта. В одном концерте: арии и дуэты с оркестром и авангард.
Особняк, построенный в XIX веке, станет сценой для струнного ансамбля Synergy Orchestra. Молодые музыканты включили в новую программу «Barocco vs Actual Art» демонического Шнитке, пронзительного Шостаковича, эмоционального Вивальди, минималистичного Гласса и других авторов: Генделя, Рамо и Пярта. В одном концерте: арии и дуэты с оркестром и авангард.
21 апреля
20:00
«Гештальт»
Концерт группы «Шкловский»
Группа «Шкловский» — хулиганский проект автора «Тряпичного союза», режиссера и сценариста Михаила Местецкого и кинопродюсера Сергея Корнихина — недавно выпустила развеселый альбом «Это не вам», который презентует на концерте в Петербурге.
Группа «Шкловский» — хулиганский проект автора «Тряпичного союза», режиссера и сценариста Михаила Местецкого и кинопродюсера Сергея Корнихина — недавно выпустила развеселый альбом «Это не вам», который презентует на концерте в Петербурге.
22 апреля
18:00
Главный штаб
Апрельский «Диалоги»
В рамках проекта «Открытая библиотека» в Главном Штабе Эрмитажа пройдут апрельские «Диалоги». Начнут серию бесед критик Александр Гаврилов и вдова издателя Карла Проффера Эллендея Проффер Тисли, лично знавшая Бродского и Довлатова. Герои второго диалога – политолог Кирилл Рогов и социолог Григорий Юдин. Последними дискутировать будут глава издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова и рэпер Иван Алексеев (Noize MC).
В рамках проекта «Открытая библиотека» в Главном Штабе Эрмитажа пройдут апрельские «Диалоги». Начнут серию бесед критик Александр Гаврилов и вдова издателя Карла Проффера Эллендея Проффер Тисли, лично знавшая Бродского и Довлатова. Герои второго диалога – политолог Кирилл Рогов и социолог Григорий Юдин. Последними дискутировать будут глава издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова и рэпер Иван Алексеев (Noize MC).
22 апреля
20:00
«Космонавт»
Концерт Дельфина
На большом сольном концерте в клубе «Космонавт» Андрей Лысиков (ака Дельфин) выступит с новой программой. Зрителей ждет аудиовизуальный перформанс, выстроенный по театральным канонам.
На большом сольном концерте в клубе «Космонавт» Андрей Лысиков (ака Дельфин) выступит с новой программой. Зрителей ждет аудиовизуальный перформанс, выстроенный по театральным канонам.
22 апреля
23:00
Artplay SPB
Рейв OFF by Roots United: Rooms
Вторая вечеринка OFF в центре дизайна Artplay SPB от организаторов Present Perfect Festival представит публике второй этаж бывшего ЦКБ машиностроения. На мероприятии Rooms гости попадут в лабиринт, состоящий из трех танцполов, комнат с арт-объектами и зон для отдыха. На первом танцполе будет звучать эйсид-хаус и мрачная электроника в рамках шоукейса уже культового голландского лейбла Crème Organization. Здесь диджей-сеты отыграют идеолог лейбла DJ TLR, британец Marco Bernardi, португалец Lake Haze и москвич Art Crime. На втором танцполе представит лайв-программу старожила японского хауса Soichi Terada, еще выступят знатные столичные меломаны и владельцы музыкального магазина Deficit Records — Ol и Sil, а также резиденты Roots United — Hoopa и Shutta. Плюс лайв отыграет петербургский продюсер Kausto, только что выпустивший пластинку на лейбле Roots United. В третьем зале будет греметь брейкбит, хардкор и джангл от представителей немецкого лейбла Klasse Wrecks в лице Luca Lozano и DJ Normal 4. За локальную сцену ответят DJ 1985 из Челябинска, Module Werk из Тюмени и петербуржец El.
Вторая вечеринка OFF в центре дизайна Artplay SPB от организаторов Present Perfect Festival представит публике второй этаж бывшего ЦКБ машиностроения. На мероприятии Rooms гости попадут в лабиринт, состоящий из трех танцполов, комнат с арт-объектами и зон для отдыха. На первом танцполе будет звучать эйсид-хаус и мрачная электроника в рамках шоукейса уже культового голландского лейбла Crème Organization. Здесь диджей-сеты отыграют идеолог лейбла DJ TLR, британец Marco Bernardi, португалец Lake Haze и москвич Art Crime. На втором танцполе представит лайв-программу старожила японского хауса Soichi Terada, еще выступят знатные столичные меломаны и владельцы музыкального магазина Deficit Records — Ol и Sil, а также резиденты Roots United — Hoopa и Shutta. Плюс лайв отыграет петербургский продюсер Kausto, только что выпустивший пластинку на лейбле Roots United. В третьем зале будет греметь брейкбит, хардкор и джангл от представителей немецкого лейбла Klasse Wrecks в лице Luca Lozano и DJ Normal 4. За локальную сцену ответят DJ 1985 из Челябинска, Module Werk из Тюмени и петербуржец El.
22 апреля
14:00
ЦПКиО им. Кирова
Лекция «Мода на киноэкране Советского Союза»
Историк моды Мэган Виртанен прочитает на Елагином острове лекцию, посвященную моде в советском кино. Мэган разберет культовые образы звезд кинематографа СССР (от платьев Людмилы Гурченко в «Карнавальной ночи» и бикини Светланы Светличной в «Бриллинатовой руке» до нарядов Алисы Фрейндлих в «Служебном романе»), расскажет, какие из нарядов создал Вячеслав Зайцев и почему женщины СССР массово стремились подражать Любови Орловой и Валентине Серовой.
Историк моды Мэган Виртанен прочитает на Елагином острове лекцию, посвященную моде в советском кино. Мэган разберет культовые образы звезд кинематографа СССР (от платьев Людмилы Гурченко в «Карнавальной ночи» и бикини Светланы Светличной в «Бриллинатовой руке» до нарядов Алисы Фрейндлих в «Служебном романе»), расскажет, какие из нарядов создал Вячеслав Зайцев и почему женщины СССР массово стремились подражать Любови Орловой и Валентине Серовой.
22 апреля
Central Station Club
Loshadka Prty
Массовый кураж, парад любви и вакханалия: регулярная вечеринка Loshadka Party вновь пройдет в клубе «Центральная Станция». В программе сверхпопулярной фрик-вечеринки разнузданных нравов: диджей-сет от тусовщика Кирилла Шаповалова, шоу от дизайнера Sasha Amplituda, сет от организатора Дмитрия Эстрина, пульсстрим от Loshadka Prty, интерактивная зона удовольствия и другие развлечения. В лайнапе: идеолог петербургской клубной культуры Федор Kto Dj? и другие знакомые по его проекту VIVA Nights артисты: DJ Kosinus, E-ZOOM.
Массовый кураж, парад любви и вакханалия: регулярная вечеринка Loshadka Party вновь пройдет в клубе «Центральная Станция». В программе сверхпопулярной фрик-вечеринки разнузданных нравов: диджей-сет от тусовщика Кирилла Шаповалова, шоу от дизайнера Sasha Amplituda, сет от организатора Дмитрия Эстрина, пульсстрим от Loshadka Prty, интерактивная зона удовольствия и другие развлечения. В лайнапе: идеолог петербургской клубной культуры Федор Kto Dj? и другие знакомые по его проекту VIVA Nights артисты: DJ Kosinus, E-ZOOM.
23 апреля
20:00
«Космонавт»
Концерт Natalie Imbruglia
Австралийская певица и актриса Натали Имбрулья выступит в Петебурге в рамках европейского тура. В программе – как новые композиции, так и ожидаемые поколонниками трепетные хиты Torn, Wrong Impression и Shiver.
Австралийская певица и актриса Натали Имбрулья выступит в Петебурге в рамках европейского тура. В программе – как новые композиции, так и ожидаемые поколонниками трепетные хиты Torn, Wrong Impression и Shiver.
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