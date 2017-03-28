Вы сменили несколько профессий, добившись признания в каждой. А кем вы сами себя считаете?

Меня причисляют то к психологам, то к философам, то к бизнесменам, но я всегда занимаюсь одним и тем же — меняются лишь декорации. Я методолог — мне нравится создавать системы и анализировать то, как они работают. Мне интересны механизмы воздействия на реальность, то, как человек думает и решает задачи. Конечно, я знаю, что такое бизнес: я много лет возглавлял крупнейшую на российском рынке компанию по производству медиаконтента «Красный квадрат». Но бизнес — синоним прибыли, а это не моя мотивация, поэтому я не считаю себя бизнесменом. Я просто решаю разные задачи, в том числе и финансовые.

Вам не кажется, что классический образ бизнесмена вообще исчерпал себя? Сначала ему на смену пришли бизнесмены в стиле фанк, затем гики из ИТ-индустрии, может быть, будущее за бизнесменами-психотерапевтами?

Все успешные бизнесмены по натуре своей — психологи, часто с интуитивным, недостаточно проработанным знанием, но предельно чувствующие окружающих. Я не верю в компании, которые делаются одним человеком. Задача лидера — организовать людей с разными взглядами, навыками, психотипами в социальную структуру, которая обеспечит успешность работы. Умение складывать пасьянс из личностей в правильные комбинации — настоящее и будущее бизнеса.

И как этому помогает ваш кластер?

Мне хотелось создать место, где люди, осознающие ценность мышления, могли бы находиться в кругу себе подобных — общаться и осуществлять совместные проекты. Таких людей немного, но когда они объединяются, это, к счастью, не так заметно.

По-настоящему мыслит только определенный процент людей?

Да, это уникальный навык. Ироническое замечание Бернарда Шоу о том, что 2% думают, 3% думают, что они думают, а 95% лучше умрут, чем будут думать, имеет под собой основание. Большинство находится в рамках когнитивных схем, усвоенных в процессе воспитания и профессиональной практики. Они не мыслят, а оперируют шаблонами и автоматизмами. Подлинное мышление умеет ставить под сомнение любую очевидность, преодолевая шоры представлений, навязанных обществом, языком и культурой. Философ Жиль Делез очень метко выразил проблему современности, сказав, что «мир утратил свой стержень», то есть исчезла иерархическая вертикаль устройства общества. В мире, где всем — от Мадонны до президента государства — можно написать в «Твиттер», нет больше пиетета перед авторитетами, обладающими знанием. А без авторитета невозможно обучение. Модальность сегодняшнего мышления — «по моему мнению». Каждый получил право на свое личное мнение, но его индивидуальность — не больше чем иллюзия.