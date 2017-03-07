Премьеры спектаклей «Три сестры» и «Чук и Гек», возвращение культовых героев фильма «На игле», дискуссия о сериале «Молодой папа» и концерт «ДДТ» – как культурно провести 8 марта и выходные в городе.
Уикенд в Петербурге: с 8 по 12 марта
8 марта
19:00
Основная сцена БДТ
Премьера спектакля «Три сестры»
На Основной сцене БДТ – премьера постановки Владимира Панкова, худрука московского театра «Центр драматургии и режиссуры». Важной составляющей спектакля станет музыка. Струнные, духовые, ударные инструменты будут исполнять то военные марши, то лиричные вальсы, а у большинства персонажей пьесы Чехова появятся свои музыкальные партии. Режиссер представил действие пьесы в двух временных измерениях: «здесь и сейчас» и воспоминания о том, что случилось очень давно. Ольга, Маша и Ирина на сцене предстают одновременно в двух возрастах. Роли каждой из сестер исполняют несколько актрис: Ольгу играют Елена Попова и Татьяна Аптикеева, Машу — Мария Лаврова и Екатерина Толубеева, а также Карина Разумовская и Полина Толстун, Ирину — Людмила Сапожникова, а также Юлия Дейнега и Алена Кучкова.
На Основной сцене БДТ – премьера постановки Владимира Панкова, худрука московского театра «Центр драматургии и режиссуры». Важной составляющей спектакля станет музыка. Струнные, духовые, ударные инструменты будут исполнять то военные марши, то лиричные вальсы, а у большинства персонажей пьесы Чехова появятся свои музыкальные партии. Режиссер представил действие пьесы в двух временных измерениях: «здесь и сейчас» и воспоминания о том, что случилось очень давно. Ольга, Маша и Ирина на сцене предстают одновременно в двух возрастах. Роли каждой из сестер исполняют несколько актрис: Ольгу играют Елена Попова и Татьяна Аптикеева, Машу — Мария Лаврова и Екатерина Толубеева, а также Карина Разумовская и Полина Толстун, Ирину — Людмила Сапожникова, а также Юлия Дейнега и Алена Кучкова.
с 8 марта
Фильм «T2: Трейнспоттинг»
В ностальгическом сиквеле «На игле» Дэнни Бойла четверо милых бездельников из Эдинбурга, точно мушкетеры, соберутся 20 лет спустя в прежнем составе, чтобы повздыхать, как молоды и безрассудны были, а заодно запустить бизнес-проект по созданию сауны, которая на самом деле будет, конечно, борделем.
В ностальгическом сиквеле «На игле» Дэнни Бойла четверо милых бездельников из Эдинбурга, точно мушкетеры, соберутся 20 лет спустя в прежнем составе, чтобы повздыхать, как молоды и безрассудны были, а заодно запустить бизнес-проект по созданию сауны, которая на самом деле будет, конечно, борделем.
8 марта
16:00
Охта Lab
Спецпоказ документального фильма «Девочки»
рамках киноведческой программы в Охта Lab покажут документальную ленту «Девочки» — шесть историй, рассказанных жительницами блокадного Ленинграда. После войны их судьбы сложились по-разному, но в годы оккупации их истории сплелись с историей победы целого народа. После показа состоится обсуждение с режиссером картины Марии Поприцак. Вход свободный по регистрации.
рамках киноведческой программы в Охта Lab покажут документальную ленту «Девочки» — шесть историй, рассказанных жительницами блокадного Ленинграда. После войны их судьбы сложились по-разному, но в годы оккупации их истории сплелись с историей победы целого народа. После показа состоится обсуждение с режиссером картины Марии Поприцак. Вход свободный по регистрации.
8 марта
20:00
Эрарта
Концерт «Наадя»
Нежная и трепетная Надя Грицкевич, ака «Наадя», выступит на сцене Эрарты с весенним концертом. В программе – хиты от «Сто дней» до «Спаси», проникновенное девичье сопрано и чувственные тексты: что еще нужно в Международный женский день.
Нежная и трепетная Надя Грицкевич, ака «Наадя», выступит на сцене Эрарты с весенним концертом. В программе – хиты от «Сто дней» до «Спаси», проникновенное девичье сопрано и чувственные тексты: что еще нужно в Международный женский день.
8 марта
20:00
клуб «Грибоедов»
Премьера спектакля «С любовью и мерзопакостью»
Совместный спектакль ведущих артистов и режиссеров «Этюд-театра» Филиппа Дьячкова и Алины Никольской. За его основу взяты рассказы Сэлинджера, факты биографии писателя, а также его письма. Постановку покажут в клубе «Грибоедов».
Совместный спектакль ведущих артистов и режиссеров «Этюд-театра» Филиппа Дьячкова и Алины Никольской. За его основу взяты рассказы Сэлинджера, факты биографии писателя, а также его письма. Постановку покажут в клубе «Грибоедов».
8 марта
3D-шоу на фасаде магазина купцов Елисеевых
На фасаде магазина купцов Елисеевых cтудия Illuminarium 3000 покажет 8 марта 3D-шоу. Команда Юрия Пелина и Евгении Годуновой, родоначальники российского мэппинга, делали для «Евровидения» клип Сергею Лазареву и создавали шоу на церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», а также празднике закрытия фонтанов в Петергофе.
На фасаде магазина купцов Елисеевых cтудия Illuminarium 3000 покажет 8 марта 3D-шоу. Команда Юрия Пелина и Евгении Годуновой, родоначальники российского мэппинга, делали для «Евровидения» клип Сергею Лазареву и создавали шоу на церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», а также празднике закрытия фонтанов в Петергофе.
с 8 - 23 март - апрель
Росфото
Фотовыставка «Первозданная Россия»
В музейно-выставочном центре Росфото открывается выставка избранных фотографий фестиваля «Первозданная Россия». Одним из открытий станет персональная выставка к 100-летию Вадима Гиппенрейтера, советского и российского фотографа, крупнейшего представителя отечественной школы пейзажной фотографии. Также специальная секция будет посвящена природе Ленинградской области. В кинозале фестиваля можно будет увидеть новые документальные фильмы, созданные телеканалом «Живая Планета».
В музейно-выставочном центре Росфото открывается выставка избранных фотографий фестиваля «Первозданная Россия». Одним из открытий станет персональная выставка к 100-летию Вадима Гиппенрейтера, советского и российского фотографа, крупнейшего представителя отечественной школы пейзажной фотографии. Также специальная секция будет посвящена природе Ленинградской области. В кинозале фестиваля можно будет увидеть новые документальные фильмы, созданные телеканалом «Живая Планета».
с 8 марта
Фильм «Отцы и дочери»
Трогательный фильм об отношениях отцов и детей с Расселом Кроу и Амандой Сайфред. Известный писатель Джейк Дэвис потерял жену в автокатастрофе, оставшись вдвоем с маленькой дочерью. Из-за проблем с психикой он вынужден оставить ее на попечение родственников. 25 лет спустя его дочь борется с нимфоманией и неспособностью привязаться к другим людям.
Трогательный фильм об отношениях отцов и детей с Расселом Кроу и Амандой Сайфред. Известный писатель Джейк Дэвис потерял жену в автокатастрофе, оставшись вдвоем с маленькой дочерью. Из-за проблем с психикой он вынужден оставить ее на попечение родственников. 25 лет спустя его дочь борется с нимфоманией и неспособностью привязаться к другим людям.
с 8 марта
Фильм «Война»
Шайа ЛаБаф дает Марлона Брандо в фильме о том, как тяжело возвращаться с войны, особенно, если мира, который ты покинул, уже не существует. Американский морпех Гэбриэл Драммер со своим боевым другом Дэвином приезжает обратно в США после кампании в Ираке, которая закончилась для страны катастрофой: наступил постапокалипсис. Гэбриэл решает во что бы то ни стало отыскать жену и сына в новой реальности, которая, возможно, существует только у него в голове.
Шайа ЛаБаф дает Марлона Брандо в фильме о том, как тяжело возвращаться с войны, особенно, если мира, который ты покинул, уже не существует. Американский морпех Гэбриэл Драммер со своим боевым другом Дэвином приезжает обратно в США после кампании в Ираке, которая закончилась для страны катастрофой: наступил постапокалипсис. Гэбриэл решает во что бы то ни стало отыскать жену и сына в новой реальности, которая, возможно, существует только у него в голове.
8 -12 марта
Александринский театр
Программа «Вокруг "Маскарада"»
В честь столетнего юбилея спектакля «Маскарад», который Всеволода Мейерхольд поставил на сцене Александринки. Театр подготовил специальную программу: 9 марта выступит журналист, автор проекта «1917» Михаил Зыгарь. 10 марта пройдет круглый стол «Александринский "Маскарад" – сто лет спустя». 11 марта о музыке в спектакле расскажут Дмитрий Ренанский и Сергей Невский. 12 марта пройдет открытое интервью заместитель директора по научной работе Музея истории Санкт-Петербурга Юлии Демиденко и заведующей Музеем-квартирой Мейерхольда Натальи Макеровой. Вход на все мероприятия свободный, по регистрации.
В честь столетнего юбилея спектакля «Маскарад», который Всеволода Мейерхольд поставил на сцене Александринки. Театр подготовил специальную программу: 9 марта выступит журналист, автор проекта «1917» Михаил Зыгарь. 10 марта пройдет круглый стол «Александринский "Маскарад" – сто лет спустя». 11 марта о музыке в спектакле расскажут Дмитрий Ренанский и Сергей Невский. 12 марта пройдет открытое интервью заместитель директора по научной работе Музея истории Санкт-Петербурга Юлии Демиденко и заведующей Музеем-квартирой Мейерхольда Натальи Макеровой. Вход на все мероприятия свободный, по регистрации.
9 марта
14:00
Мариинский-2
Бесплатные концерты в Мариинском-2
На Второй сцене Мариинского театра возобновляются еженедельные бесплатные концерты. Сезон проекта «Открытая среда» продлится до конца мая. Каждую среду в 14:00 все желающие смогут услышать музыку разных эпох и направлений — от Моцарта до Шостаковича. На ближайшем концерте 9 марта (перенос c 8 марта) в Фойе Стравинского прозвучит музыка Рахманинова, Прокофьева и Пьяццоллы. Контрамарку для посещения выдают на входе в театр. Впуск зрителей начинается за 30 минут до начала. Количество мест ограничено.
На Второй сцене Мариинского театра возобновляются еженедельные бесплатные концерты. Сезон проекта «Открытая среда» продлится до конца мая. Каждую среду в 14:00 все желающие смогут услышать музыку разных эпох и направлений — от Моцарта до Шостаковича. На ближайшем концерте 9 марта (перенос c 8 марта) в Фойе Стравинского прозвучит музыка Рахманинова, Прокофьева и Пьяццоллы. Контрамарку для посещения выдают на входе в театр. Впуск зрителей начинается за 30 минут до начала. Количество мест ограничено.
10 марта
16:30
ЦВЗ «Манеж»
Симфонический концерт
В ЦВЗ «Манеж» пройдет концерт Симфонического оркестра Петербурга под управлением Сергея Стадлера. Музыканты исполнят увертюру из оперы «Дон Жуан» Моцарта и Симфонию № 3 ми-бемоль мажор «Героическая» Бетховена.
В ЦВЗ «Манеж» пройдет концерт Симфонического оркестра Петербурга под управлением Сергея Стадлера. Музыканты исполнят увертюру из оперы «Дон Жуан» Моцарта и Симфонию № 3 ми-бемоль мажор «Героическая» Бетховена.
10 марта
20:00
«Лендок»
Показ отреставрированной копии «Сталкера»
На «Лендоке» 10 марта покажут отреставрированную копию фильма «Сталкер» Андрея Тарковского, которую восстановили к 73-му Венецианскому кинофестивалю. Притча по мотивам «Пикника на обочине» Стругацких получила приз экуменического жюри на МКФ в Канне в 1980 году.
На «Лендоке» 10 марта покажут отреставрированную копию фильма «Сталкер» Андрея Тарковского, которую восстановили к 73-му Венецианскому кинофестивалю. Притча по мотивам «Пикника на обочине» Стругацких получила приз экуменического жюри на МКФ в Канне в 1980 году.
10 марта
23:59
Stackenschneider
Вечеринкам 808 Problems
Клуб Salon Des Amateurs в Дюссельдорфе стал настоящей кузницей талантов. Один из его резидентов,Vladimir Ivkovic, станет гостем предстоящей вечеринки 808 Problems. Ivkovic известен не только своей диджейской активностью, но и непосредственным участием в жизни двух абсолютно разных лейблов: собственного Offen Music, выпускающего меланхоличную экспериментальную электронику, и Desolat, которым владеет всем известный Loco Dice. Поддержку окажут Inga Mauer и Shutta.
Клуб Salon Des Amateurs в Дюссельдорфе стал настоящей кузницей талантов. Один из его резидентов,Vladimir Ivkovic, станет гостем предстоящей вечеринки 808 Problems. Ivkovic известен не только своей диджейской активностью, но и непосредственным участием в жизни двух абсолютно разных лейблов: собственного Offen Music, выпускающего меланхоличную экспериментальную электронику, и Desolat, которым владеет всем известный Loco Dice. Поддержку окажут Inga Mauer и Shutta.
11, 13 марта
19:00
Новая сцена Александринского театра
Премьера спектакля «Чук и Гек»
На Новой сцене Александринского театра покажут долгожданную премьеру спектакля Михаила Патласова по мотивам произведений Аркадия Гайдара. Основой постановки стали дневники писателя, а также документальные свидетельства тех, кто был репрессирован и прошел через сталинские лагеря, записанные драматургами проекта Андреем Совлачковым и Алиной Шклярской. В спектакле заняты актеры Евгений Антонов, Никита Барсуков, Николай Белин, Ольга Белинская, Дмитрий Бутеев, Аркадий Волгин, Петр Семак, Сергей Сидоренко, Валерий Степанов, Дарья Степанова и Алексей Фролов.
На Новой сцене Александринского театра покажут долгожданную премьеру спектакля Михаила Патласова по мотивам произведений Аркадия Гайдара. Основой постановки стали дневники писателя, а также документальные свидетельства тех, кто был репрессирован и прошел через сталинские лагеря, записанные драматургами проекта Андреем Совлачковым и Алиной Шклярской. В спектакле заняты актеры Евгений Антонов, Никита Барсуков, Николай Белин, Ольга Белинская, Дмитрий Бутеев, Аркадий Волгин, Петр Семак, Сергей Сидоренко, Валерий Степанов, Дарья Степанова и Алексей Фролов.
11 марта
16:00
ТРЦ «Охта Молл»
Взгляд экспертов на сериал «Молодой папа» – взгляды экспретов
В Охта Lab пройдет дискуссия о феномене нашумевшего сериала «Молодой папа» с участием специалиста в области истории античной философии, философии религии и религиоведения Марианны Шахнович и искусствоведа Василия Успенского. Модератор — Александр Малич. Также на встрече покажут пилотную серию сериала. Вход свободный по регистрации.
В Охта Lab пройдет дискуссия о феномене нашумевшего сериала «Молодой папа» с участием специалиста в области истории античной философии, философии религии и религиоведения Марианны Шахнович и искусствоведа Василия Успенского. Модератор — Александр Малич. Также на встрече покажут пилотную серию сериала. Вход свободный по регистрации.
11 марта
19:00
СКК
Концерт ДДТ
В рамках масштабного тура «История Звука» в петербургском СКК выступит группа Юрия Шевчука – «ДДТ». В программе – лучшие песни из самых знаковых альбомов легендарного коллектива с момента основания до наших дней.
В рамках масштабного тура «История Звука» в петербургском СКК выступит группа Юрия Шевчука – «ДДТ». В программе – лучшие песни из самых знаковых альбомов легендарного коллектива с момента основания до наших дней.
11 марта
13:00
театр «Кукольный формат»
«Книжный театр»
В рамках некоммерческого проекта «Книжный театр» издательства «Поляндрия» Лиза Боярская 11 марта прочитает маленьким петербуржцам книгу «Старушка, которая давала имена». Это история о дружбе и страхе привязанности, который был побежден. Встреча пройдет в театре «Кукольный формат».
В рамках некоммерческого проекта «Книжный театр» издательства «Поляндрия» Лиза Боярская 11 марта прочитает маленьким петербуржцам книгу «Старушка, которая давала имена». Это история о дружбе и страхе привязанности, который был побежден. Встреча пройдет в театре «Кукольный формат».
12 марта
15:00
ТРЦ «Охта Молл»
«Родительское собрание» с Туттой Ларсен
В Охта Lab запускают проект «Родительское собрание с Туттой Ларсен» — это серия встреч, на которых будут затронуты темы от подготовки к беременности до вопросов воспитания и выбора школы или детского сада. Тутта поделится своим личным опытом, а приглашенный экспертсформулирует профессиональное мнение. На первой встрече цикла журналист побеседует с педагогом, директором Института Неформального образования INO Димой Зицером «Как подружиться со своим ребенком и научиться договариваться?». Стоимость: 1500 руб.
В Охта Lab запускают проект «Родительское собрание с Туттой Ларсен» — это серия встреч, на которых будут затронуты темы от подготовки к беременности до вопросов воспитания и выбора школы или детского сада. Тутта поделится своим личным опытом, а приглашенный экспертсформулирует профессиональное мнение. На первой встрече цикла журналист побеседует с педагогом, директором Института Неформального образования INO Димой Зицером «Как подружиться со своим ребенком и научиться договариваться?». Стоимость: 1500 руб.
12 марта
14:00 и 19:00
Анненкирхе
Спектакль «Сталкеры»
В петербургской Анненкирхе покажут спектакль «Сталкеры» – несуществующее окончание фильма Андрея Тарковского: три воображаемых сцены, которые могли бы стать частью картины. В стенах старинной лютеранской церкви Святой Анны встретятся три героя: Сталкер, Писатель и Профессор, которые находятся на пороге комнаты исполнения желаний, на котором их оставил сценарий братьев Стругацких. Три актера с помощью трех драматургов сыграют три версии несуществующей сцены «Сталкера». Премьера спектакля состоялась в рамках летнего фестиваля искусств «Точка Доступа». В постановке будут задействованы актеры Борис Павлович, Александр Машанов и Женя Анисимов. Они же являются авторами спектакля.
В петербургской Анненкирхе покажут спектакль «Сталкеры» – несуществующее окончание фильма Андрея Тарковского: три воображаемых сцены, которые могли бы стать частью картины. В стенах старинной лютеранской церкви Святой Анны встретятся три героя: Сталкер, Писатель и Профессор, которые находятся на пороге комнаты исполнения желаний, на котором их оставил сценарий братьев Стругацких. Три актера с помощью трех драматургов сыграют три версии несуществующей сцены «Сталкера». Премьера спектакля состоялась в рамках летнего фестиваля искусств «Точка Доступа». В постановке будут задействованы актеры Борис Павлович, Александр Машанов и Женя Анисимов. Они же являются авторами спектакля.
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