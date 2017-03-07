8 марта 19:00 Основная сцена БДТ

Премьера спектакля «Три сестры»



На Основной сцене БДТ – премьера постановки Владимира Панкова, худрука московского театра «Центр драматургии и режиссуры». Важной составляющей спектакля станет музыка. Струнные, духовые, ударные инструменты будут исполнять то военные марши, то лиричные вальсы, а у большинства персонажей пьесы Чехова появятся свои музыкальные партии. Режиссер представил действие пьесы в двух временных измерениях: «здесь и сейчас» и воспоминания о том, что случилось очень давно. Ольга, Маша и Ирина на сцене предстают одновременно в двух возрастах. Роли каждой из сестер исполняют несколько актрис: Ольгу играют Елена Попова и Татьяна Аптикеева, Машу — Мария Лаврова и Екатерина Толубеева, а также Карина Разумовская и Полина Толстун, Ирину — Людмила Сапожникова, а также Юлия Дейнега и Алена Кучкова.