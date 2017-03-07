Уикенд в Петербурге: с 8 по 12 марта

Премьеры спектаклей «Три сестры» и «Чук и Гек», возвращение культовых героев фильма «На игле», дискуссия о сериале «Молодой папа» и концерт «ДДТ» – как культурно провести 8 марта и выходные в городе.

8 марта

19:00

Основная сцена БДТ

Премьера спектакля «Три сестры»

На Основной сцене БДТ – премьера постановки Владимира Панкова, худрука московского театра «Центр драматургии и режиссуры». Важной составляющей спектакля станет музыка. Струнные, духовые, ударные инструменты будут исполнять то военные марши, то лиричные вальсы, а у большинства персонажей пьесы Чехова появятся свои музыкальные партии. Режиссер представил действие пьесы в двух временных измерениях: «здесь и сейчас» и воспоминания о том, что случилось очень давно. Ольга, Маша и Ирина на сцене предстают одновременно в двух возрастах. Роли каждой из сестер исполняют несколько актрис: Ольгу играют Елена Попова и Татьяна Аптикеева, Машу — Мария Лаврова и Екатерина Толубеева, а также Карина Разумовская и Полина Толстун, Ирину — Людмила Сапожникова, а также Юлия Дейнега и Алена Кучкова.

с 8 марта

Фильм «T2: Трейнспоттинг»

В ностальгическом сиквеле «На игле» Дэнни Бойла четверо милых бездельников из Эдинбурга, точно мушкетеры, соберутся 20 лет спустя в прежнем составе, чтобы повздыхать, как молоды и безрассудны были, а заодно запустить бизнес-проект по созданию сауны, которая на самом деле будет, конечно, борделем.

8 марта

16:00

Охта Lab

Спецпоказ документального фильма «Девочки»

рамках киноведческой программы в Охта Lab покажут документальную ленту «Девочки» — шесть историй, рассказанных жительницами блокадного Ленинграда. После войны их судьбы сложились по-разному, но в годы оккупации их истории сплелись с историей победы целого народа. После показа состоится обсуждение с режиссером картины Марии Поприцак. Вход свободный по регистрации.

8 марта

20:00

Эрарта

Концерт «Наадя»

Нежная и трепетная Надя Грицкевич, ака «Наадя», выступит на сцене Эрарты с весенним концертом. В программе – хиты от «Сто дней» до «Спаси», проникновенное девичье сопрано и чувственные тексты: что еще нужно в Международный женский день.

8 марта

20:00

клуб «Грибоедов»

Премьера спектакля «С любовью и мерзопакостью»

Совместный спектакль ведущих артистов и режиссеров «Этюд-театра» Филиппа Дьячкова и Алины Никольской. За его основу взяты рассказы Сэлинджера, факты биографии писателя, а также его письма. Постановку покажут в клубе «Грибоедов».

8 марта

3D-шоу на фасаде магазина купцов Елисеевых

На фасаде магазина купцов Елисеевых cтудия Illuminarium 3000 покажет 8 марта 3D-шоу. Команда Юрия Пелина и Евгении Годуновой, родоначальники российского мэппинга, делали для «Евровидения» клип Сергею Лазареву и создавали шоу на церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», а также празднике закрытия фонтанов в Петергофе.

с 8 - 23 март - апрель

Росфото

Фотовыставка «Первозданная Россия»

В музейно-выставочном центре Росфото открывается выставка избранных фотографий фестиваля «Первозданная Россия». Одним из открытий станет персональная выставка к 100-летию Вадима Гиппенрейтера, советского и российского фотографа, крупнейшего представителя отечественной школы пейзажной фотографии. Также специальная секция будет посвящена природе Ленинградской области. В кинозале фестиваля можно будет увидеть новые документальные фильмы, созданные телеканалом «Живая Планета».

с 8 марта

Фильм «Отцы и дочери»

Трогательный фильм об отношениях отцов и детей с Расселом Кроу и Амандой Сайфред. Известный писатель Джейк Дэвис потерял жену в автокатастрофе, оставшись вдвоем с маленькой дочерью. Из-за проблем с психикой он вынужден оставить ее на попечение родственников. 25 лет спустя  его дочь борется с нимфоманией и неспособностью привязаться к другим людям.

с 8 марта

Фильм «Война»

Шайа ЛаБаф дает Марлона Брандо в фильме о том, как тяжело возвращаться с войны, особенно, если мира, который ты покинул, уже не существует. Американский морпех Гэбриэл Драммер со своим боевым другом Дэвином приезжает обратно в США после кампании в Ираке, которая закончилась для страны катастрофой: наступил постапокалипсис. Гэбриэл решает во что бы то ни стало отыскать жену и сына в новой реальности, которая, возможно, существует только у него в голове.

8 -12 марта

Александринский театр

Программа «Вокруг "Маскарада"»

В честь столетнего юбилея спектакля «Маскарад», который Всеволода Мейерхольд поставил на сцене Александринки. Театр подготовил специальную программу: 9 марта выступит журналист, автор проекта «1917» Михаил Зыгарь. 10 марта пройдет круглый стол «Александринский "Маскарад" – сто лет спустя». 11 марта о музыке в спектакле расскажут Дмитрий Ренанский и Сергей Невский. 12 марта пройдет открытое интервью  заместитель директора по научной работе Музея истории Санкт-Петербурга Юлии Демиденко и заведующей Музеем-квартирой Мейерхольда Натальи Макеровой. Вход на все мероприятия свободный, по регистрации.

9 марта

14:00

Мариинский-2

Бесплатные концерты в Мариинском-2

На Второй сцене Мариинского театра возобновляются еженедельные бесплатные концерты. Сезон проекта «Открытая среда» продлится до конца мая. Каждую среду в 14:00 все желающие смогут услышать музыку разных эпох и направлений — от Моцарта до Шостаковича. На ближайшем концерте 9 марта (перенос c 8 марта) в Фойе Стравинского прозвучит музыка Рахманинова, Прокофьева и Пьяццоллы. Контрамарку для посещения выдают на входе в театр. Впуск зрителей начинается за 30 минут до начала. Количество мест ограничено.

10 марта

16:30

ЦВЗ «Манеж»

Симфонический концерт

В ЦВЗ «Манеж» пройдет концерт Симфонического оркестра Петербурга под управлением Сергея Стадлера. Музыканты исполнят увертюру из оперы «Дон Жуан» Моцарта и  Симфонию № 3 ми-бемоль мажор «Героическая» Бетховена.

10 марта

20:00

«Лендок»

Показ отреставрированной копии «Сталкера»

На «Лендоке» 10 марта покажут отреставрированную копию фильма «Сталкер» Андрея Тарковского, которую восстановили к 73-му Венецианскому кинофестивалю. Притча по мотивам «Пикника на обочине» Стругацких получила приз экуменического жюри на МКФ в Канне в 1980 году.

10 марта

23:59

Stackenschneider

Вечеринкам 808 Problems

Клуб Salon Des Amateurs в Дюссельдорфе стал настоящей кузницей талантов. Один из его резидентов,Vladimir Ivkovic, станет гостем предстоящей вечеринки 808 Problems. Ivkovic известен не только своей диджейской активностью, но и непосредственным участием в жизни двух абсолютно разных лейблов: собственного Offen Music, выпускающего меланхоличную экспериментальную электронику, и Desolat, которым владеет всем известный Loco Dice. Поддержку окажут Inga Mauer и Shutta.

11, 13 марта

19:00

Новая сцена Александринского театра

Премьера спектакля «Чук и Гек»

На Новой сцене Александринского театра покажут долгожданную премьеру спектакля Михаила Патласова по мотивам произведений Аркадия Гайдара. Основой постановки стали дневники писателя, а также документальные свидетельства тех, кто был репрессирован и прошел через сталинские лагеря, записанные драматургами проекта Андреем Совлачковым и Алиной Шклярской. В спектакле заняты актеры Евгений Антонов, Никита Барсуков, Николай Белин, Ольга Белинская, Дмитрий Бутеев, Аркадий Волгин, Петр Семак, Сергей Сидоренко, Валерий Степанов, Дарья Степанова и Алексей Фролов.

11 марта

16:00

ТРЦ «Охта Молл»

Взгляд экспертов на сериал «Молодой папа» – взгляды экспретов

В Охта Lab пройдет дискуссия о феномене нашумевшего сериала «Молодой папа» с участием специалиста в области истории античной философии, философии религии и религиоведения Марианны Шахнович и искусствоведа Василия Успенского. Модератор — Александр Малич. Также на встрече покажут пилотную серию сериала. Вход свободный по регистрации

11 марта

19:00

СКК

Концерт ДДТ

В рамках масштабного тура «История Звука» в петербургском СКК выступит группа Юрия Шевчука – «ДДТ». В программе – лучшие песни из самых знаковых альбомов легендарного коллектива с момента основания до наших дней.

11 марта

13:00

театр «Кукольный формат»

«Книжный театр»

В рамках некоммерческого проекта «Книжный театр» издательства «Поляндрия» Лиза Боярская 11 марта прочитает маленьким петербуржцам книгу «Старушка, которая давала имена». Это история о дружбе и страхе привязанности, который был побежден. Встреча пройдет в театре «Кукольный формат».

12 марта

15:00

ТРЦ «Охта Молл»

«Родительское собрание» с Туттой Ларсен

В Охта Lab запускают проект «Родительское собрание с Туттой Ларсен» — это серия встреч, на которых будут затронуты темы от подготовки к беременности до вопросов воспитания и выбора школы или детского сада. Тутта поделится своим личным опытом, а приглашенный экспертсформулирует профессиональное мнение. На первой встрече цикла журналист побеседует с  педагогом, директором Института Неформального образования INO Димой Зицером «Как подружиться со своим ребенком и научиться договариваться?». Стоимость: 1500 руб.

12 марта

14:00 и 19:00

Анненкирхе

Спектакль «Сталкеры»

В петербургской Анненкирхе покажут спектакль «Сталкеры» – несуществующее окончание фильма Андрея Тарковского: три воображаемых сцены, которые могли бы стать частью картины. В стенах старинной лютеранской церкви Святой Анны встретятся три героя: Сталкер, Писатель и Профессор, которые находятся на пороге комнаты исполнения желаний, на котором их оставил сценарий братьев Стругацких. Три актера с помощью трех драматургов сыграют три версии несуществующей сцены «Сталкера». Премьера спектакля состоялась в рамках летнего фестиваля искусств «Точка Доступа». В постановке будут задействованы актеры Борис Павлович, Александр Машанов и Женя Анисимов. Они же являются авторами спектакля.
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