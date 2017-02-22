с 23 по 26 февраля Новая Голландия

Масленица на Новой Голландии



С 23 по 26 февраля на Новой Голландии пройдет Масленица. Все четыре дня в гриль-баре рядом с травяным садом будут печь блины с солеными и сладкими начинками: сгущенным молоком, красной икрой, ветчиной и сыром, курицей и грибами, яблоками с корицей и шоколадной пастой с бананами. В ресторане Kuznya и кафе-кулинарии «Волконский» Deli будет действовать специальное блинное меню. Дети и взрослые в любой момент смогут присоединиться к мастер-классам по лепке дымковской игрушки, изготовлению масок и костюмов.