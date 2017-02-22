Рейв OFF от команды Roots United, концерты The Cinematic Orchestra и Сергея Бабкина, две премьеры спектаклей в Александринском театре, а также картины Алексея Балабанова и Хаяо Миядзаки на большом экране – как весело отпраздновать февральские каникулы.
Уикенд в Петербурге: с 23 по 26 февраля
до 10 марта
ЦВЗ «Манеж»
Союз художников Петербурга отмечает юбилей масштабной экспозицией в ЦВЗ «Манеж». В нее вошли произведения авторов за последние десять лет. Самому молодому участнику выставки 24 года, самому старшему – 94. Всего представлено около 2000 экспонатов всех жанров и видов искусства.
с 23 по 26 февраля
Новая Голландия
С 23 по 26 февраля на Новой Голландии пройдет Масленица. Все четыре дня в гриль-баре рядом с травяным садом будут печь блины с солеными и сладкими начинками: сгущенным молоком, красной икрой, ветчиной и сыром, курицей и грибами, яблоками с корицей и шоколадной пастой с бананами. В ресторане Kuznya и кафе-кулинарии «Волконский» Deli будет действовать специальное блинное меню. Дети и взрослые в любой момент смогут присоединиться к мастер-классам по лепке дымковской игрушки, изготовлению масок и костюмов.
с 23 февраля
Стилизованная под полотна Вермеера и Рембрандта британская лента о запретной любви на фоне золотого века фламандской живописи 13 лет шла от задумки к воплощению: за это время профессионалы костюмных драм Кира Найтли и Джуд Лоу успели вырасти из каста, уступив место следующему поколению – Алисии Викандер и Дейну Дехану.
с 23 февраля
Комедия Марен Аде по ее собственному сценарию уже завоевала сердца зрителей по всему миру и наконец-то официально выходит в российский прокат. Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить отношения с дочерью, серьезным бизнес-консультантом престижной корпорации. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного предпринимателя Тони Эрдманна. Своими странными выходками отец надеется изменить представление дочери о жизни.
c 23 февраля
Ответ режиссера студии Enjoy movies Сарика Андреасяна зарубежным фильмам по комиксам, выходящий в прокат аккурат ко Дню защитника Отечества. Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Они скрывали свою сущность, но в тяжелые для страны времена вновь берутся за дело.
c 23 февраля
Байопик об иконе стиля Жаклин Кеннеди с Натали Портман в заглавной роли. Картина посвящена самому трагическому этапу в американской истории – убийству президента Джона Кеннеди в Далласе. События показаны глазами самой Джеки, демонстрировавшей всему миру образец достоинства, стойкости и самообладания. Актерская игра может принести Портман второго «Оскара» со времен «Черного лебедя» – она попала в номинацию на «Лучшую женскую роль».
23 февраля
19:00
БДТ
Постановка худрука БДТ Андрея Могучего по пьесе Островского. От многочисленных вариаций постановку отличает то, что текст драматурга полностью сохранен, но реплики главных героев — Катерины и Бориса — положены на музыку. В спектакле играют Марина Игнатова, Ируте Венгалите, Сергей Лосев, Мария Лаврова и другие.
23 февраля
19:00
«А2»
В Петербурге наконец выступят британцы The Cinematic Orchestra, подписанты авторитетного лейбла Ninja Tune, виртуозы даунтемпо и ню-джаза. На их живых выступлениях классические музыкальные инструменты приобретают неожиданное звучание, благодаря эффектам диджейского оборудования. На этом концерте к The Cinematic Orchestra присоединится один из лучших перкуссионистов мира Ману Делаго — участник концертного состава исландской певицы Bjork. Коллектив представит композиции из разных альбомов и материал с будущей пластинки, в том числе сингл To Believe, записанный в конце прошлого года с молодым автором-исполнителем Мозесом Самми. Локальную поддержку окажет петербургский коллектив All In Orchestra.
23, 26 февраля
20:00
Александринский театр (малая сцена)
Постановка Андрея Калинина по пьесе немецкого драматурга Петера Вайса. Для режиссера, ставшего также и автором художественного оформления спектакля «Убийство Жан-Поля Марата, представленное труппой психиатрической лечебницы под руководством господина де Сада» – первая работа в Александринском театре. Музыкальным оформлением знаимался композитор Иван Волков. В спектакля заняты: народный артист России Владимир Лисецкий, актеры Сергей Еликов, Кирилл Иванов, Владимир Минахин, Александр Мицкевич, Олеся Соколова, Константин Соя, София Шустрова, Егор Щедров.
23 февраля
20:00
Эрарта Сцена
Участник воссоединившейся группы 5'nizza продолжает заниматься сольным творчеством. На камерной Эрарта Сцене украинский музыкант сыграет лучшие песни. И, по словам самого Бабкина, его концерты — это спектакли, в которых он одинаково точно может сыграть как сумасшедшего императора, так и героя-любовника.
23-26 февраля
академия им. А.Л. Штиглица
В стенах самого красивого вуза Петербурга — академии Штиглица — пройдет большая выставка подарков. Две сотни ювелиров, скульпторов и других мастеров из России и зарубежья представят свои новые работы. Здесь к гендерным праздникам можно будет купить предметы интерьера, часы, картины, украшения и даже холодное оружие.
23 февраля
23:00
Artplay
Объединение Roots United, организаторы двух летних Present Perfect Festival в Музее стрит-арта, запускают новый масштабный проект OFF — серию мероприятий с фестивальными лайнапами в центре дизайна Artplay SPB. Первый рейв под названием Unlock представит первый этаж бывшего ЦКБ Машиностроения. На двух танцполах пройдет 9-часовой парад звезд мировой электронной сцены. Из Гааги приедет Legowelt — «наше всё» для любителей электроники на протяжении вот уже 25 лет, повелитель синтезаторов, записывающий то расслабленное диско, то эйсид, то серьезное техно. Также в лайнапе само обаяние Рон Морелли — владелец нью-йоркского лейбла L.I.E.S., ставшего главной кузницей кадров для индустрии 2010-х, а также калифорниец Silent Servant — один из ключевых артистов и арт-директор культового техно-лейбла Sandwell District. Еще выступят Слава Лепшеев — идеолог главных рейвов пост-революционной Украины «Схема», и Инга Мауэр, заявленная в программе будущего фестиваля Dekmantel и фаворитка портала Resident Advisor. Из Москвы прибудет Rozet — один из организаторов столичных ажиотажных вечеринок Discipline. За локальную музыкальную сцену ответит Nocow, выпускающийся на лейбле «ГОСТ ЗВУК», а также Eostra и резиденты Roots United: El, Shutta, Hoopa.
23 февраля
19:00
«Хук»
23 февраля на набережной реки Фонтанки, 51 откроется пространство «ХУК», которое объединит авангардных художников, музыкантов и других творческих деятелей. Новая площадка, по словам идеолога проекта художника Виктора Кудряшова, станет социальным экспериментом, «который призван доказать способность резидентов к самоуправлению и плодотворному взаимодействию». Откроется «ХУК» концертом, хедлайнером которого станет продюсер и электронный музыкант из Греции, скрывающаяся за псевдонимом Abyss X. Также в программе выступления деятелей местной андеграундной сцены, среди которых: Sobranie 8 18, Битый Сектор и DJ-сет от OLSer.
23 февраля
23:00
«Гештальт»
На новой площадке «Гештальт» на Конюшенная площади, 2 полным составом выступят французское трио dOP — это те самые ребята, которые выходили с бутылкой водки в эфир Boiler Room, выступали из бассейна на фестивале Sonar, позировали голыми и каждый свой сет превращают в зрелищный перформанс. Также выступят Arram Mantana и Koksharov.
24 февраля
13:50
«Подписные издания»
Самый медийный кинокритик страны Антон Долин 24 февраля представит в Петербурге свою новую книгу «Джим Джармуш: стихи и музыка», а также расскажет о последнем фильме режиссера – «Патерсон», который вышел в прокат в России на прошлой неделе. Презентация книги начнется в 13:50 в книжном магазине «Подписные издания» (вход свободный). Продолжится день Джармуша в 16:00 в «Формуле кино Галерея».
24 февраля
18:10
«Родина»
В киноцентре «Родина» снова вернется на большой экран картина «Ветер крепчает» Хаяо Миядзаки. Режиссер полагал, что фильм станет последним в его карьере, но, к счастью, недавно сообщил, что собирается продолжить создавать удивительные анимационные миры. В основу сюжета легла история авиаконструктора Дзиро Хорикоси, вольно переработанная режиссером. Мальчик, мечтающий пилотировать самолет, становится великим инженером, мечтам и принципам которого предстоит пройти проверку на прочность непростым XX веком.
24-26 февраля
19:00
Александринский театр
Знаменитую пьесу Бертольта Брехта ставит на Основной сцене Александринского театра один из лидеров Европейского театра, создатель собственного метода актерского мастерства, греческий режиссер Теодорос Терзопулос. В начале 1970-ых годов режиссер пять лет стажировался в основанном Брехтом театре «Берлинер ансамбль», где в числе его учителей был последователь драматурга – Хайнер Мюллер.
24 февраля
20:00
«Лендок»
Один из самых талантливых и спорных писателей Захар Прилепин проведет творческий вечер, на котором расскажет о своей последней книге «Взвод: офицеры и ополченцы русской литературы». Нон-фикшн – своеобразная идеологическая база того, почему он недавно решил стать «политруком» батальона ДНР, вызвав жаркие споры в литературной среде.
24 февраля
10:45
В Выборг запускают скоростные электрички «Ласточка» с туристическим вагоном, в котором будут проводить бесплатные экскурсии. В пути пассажиры смогут узнать факты из истории Выборга, Рощина, Зеленогорска и других станций, через которые проходит маршрут. Чтобы занять место в туристическом поезде, достаточно приобрести билет на «Ласточку» отправлением в 10:45 с Финляндского вокзала и пройти в последний вагон. Первая экскурсия назначена на 24 февраля.
24 февраля
23:00
«Танцплощадка»
Saheer Umar — половина дуэта House of House, участник творческого союза Blvck America — объединился с нашей красоткой в Нью-Йорке Sandra, и получился свежий проект Internet Powerlifting Federation.
24 февраля
23:00
DOT
В клубе DOT состоится шоукейс российского хаус-лейбла Nervmusic, почетным его гостем станет француз Ark — меломан с огромным стажем, соучастник банды Karat Records и один из ключевых подписантов Perlon выступит с лайвом. Основатели Nervmusic — уже маститый московский дуэт Easy Changes, основанный в 2005 году Кириллом Силантьевым Sil и Денисом Казначеевым Cast aka Guttersnipe.
25 февраля
17:15
«Родина»
25 февраля в день рождения Алексея Балабанова в киноцентрн «Родина» покажут отреставрированную версию дебютного фильма режиссера «Счастливые дни». Самый тайный и тихий шедевр, сомнамбулическая прогулка по мертвому cюрреалистичному Петербургу. Фильм был участником программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля в 1992 году. Впервые в России фильм будет показан в отреставрированной версии на DCP.
25 февраля
18:00
Главный штаб
В традиционных «Диалогах» проекта «Открытая библиотека» 25 февраля учитель Тамара Эйдельман и историк Борис Кипнис обсудят в год столетия Октябрьской революции уроки истории за минувший век, психолог Людмила Петрановская и учитель Сергей Казарновский побеседуют о проблемах школы, а директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и режиссер Валерий Фокин – об ответственности перед культурой.
25-26 февраля
Для тех, кто исходил Невский проспект вдоль и поперек, запустились экскурсии от местных для местных, которые дарят шанс узнать город с новой стороны. В этот раз яхтсмены, урбанисты, городские активисты расскажут обо всем, что связано с водой. В программе — маяки Кронштадта, центральный яхт-клуб, прогулки по островам и катания на буерах.
25-26 февраля
«Этажи»
В субботу и воскресенье в «Этажах» пройдет большая дружеская барахолка, на которой можно будет купить, продать или обменять все, что не дороже 1000 рублей. Например, редкие пластинки, книги, винтажную одежду, авторские украшения и предметы интерьера.
25-26 февраля
«Лендок»
В субботу и воскресенье на Лендоке покажут три фильма с участием одной из лучших соврменных актрис Изабель Юппер. 25 февраля – картину «Громче, чем бомбы» Йоакима Триера, а 26-го – «Она» Пола Верховена и «Пианистку» Михаэля Ханеке.
25 февраля
21:00
«КвартаРиата»
В резиденции искусств и технологий «КвартаРиата» в Петергофе состоится второй музыкальный фестиваль Нorizon. Хедлайнером мероприятия станет гость из Финляндии Olli Aarni, который издавался на австралийском лейбле Preservation, бельгийском Dauw, британском Cotton Goods, российском Full of Nothing, американском Fet Press. А из Петрозаводска приедет дуэт Love Cult, который выступал на крупнейших европейских фестивалях, таких как Sónar и Flow, а также по всей северной Европе. В 2014 году группа представила нойз-техно в Главном Штабе Эрмитажа в рамках биеннале Manifesta. Еще в лайнапе завсегдатай фестивалей «Архстояние» и «Электро-Механика» Suokas, участник Boiler Room — Monokle, крымский проект Creation VI, Abjective — проект мультиинструменталиста и экспериментатора Вадима Пантина, а также Unlogic Thing, Symphocat и Ocean of Emptiness. Медитативные практики к музыке прилагаются.
26 февраля
15:00
Филармония
Петербургская филармония в 2017 году продолжит цикл бесплатных концертов. По выходным в фойе молодые музыканты симфонических оркестров будут играть любимую камерную музыку. Ближайший концерт «Инструментальные ансамбли ХХ века» пройдет 26 февраля. «Концерты в фойе» можно посетить бесплатно при наличии билета на любое выступление в Большом зале Филармонии в текущем месяце. Кроме того, желающим нужно записаться на сайте в разделе «Спецпроекты».
26 февраля
Ботанический сад
В Ботаническом саду 25 и 26 февраля пройдет фестиваль сирени. Петербуржцы вдохнут аромат весны и увидят различные сорта цветов. Кроме того, на фестивале устроят подиумный показ модных коллекций платьев от российских дизайнеров и покажут технологий ароматизации помещений. А в зоне кейтеринга все желающие смогут попробовать по заветам Северянина мороженое из сирени.
26 февраля
15:00
БДТ
Основатель лучшей в стране школы документального кино, режиссер и продюсер Марина Разбежкина выступит в рамках программы «Эпоха просвещения» в БДТ. Она расскажет о так называемом «горизонтальном кино».
26 февраля
Масленичный Ресторанный день
В петербургских квартирах, арт-пространствах, студиях, мансардах, на улицах и в парках вновь откроются однодневные бары, кафе и рестораны от кулинаров-любителей. В Banka Soundbar можно будет отведать хоббитячьи пудинги, в мастерской сладостей ТуТА угостят острым мармеладом с яблоком и перцем, а в баре 13 Кран будут отмечать корейскую масленницу с блинами и кимчи.
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