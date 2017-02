23 февраля 19:00 «А2»

Зимняя сессия Stereoleto



В Петербурге наконец выступят британцы The Cinematic Orchestra, подписанты авторитетного лейбла Ninja Tune, виртуозы даунтемпо и ню-джаза. На их живых выступлениях классические музыкальные инструменты приобретают неожиданное звучание, благодаря эффектам диджейского оборудования. На этом концерте к The Cinematic Orchestra присоединится один из лучших перкуссионистов мира Ману Делаго — участник концертного состава исландской певицы Bjork. Коллектив представит композиции из разных альбомов и материал с будущей пластинки, в том числе сингл To Believe, записанный в конце прошлого года с молодым автором-исполнителем Мозесом Самми. Локальную поддержку окажет петербургский коллектив All In Orchestra.