В Музее Фаберже откроется масштабная выставка Сальвадора Дали

В Музее Фаберже 1 апреля откроется масштабная выставка полотен и графики Сальвадора Дали — в нее войдет более 150 работ знаменитого мастера.

Организаторы экспозиции «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» хотят показать творческий путь художника: от знаменитых сюрреалистических работ 1930-х годов до обращений к классическим сюжетам в 1980-х.

На выставке в Музее Фаберже можно будет увидеть пейзажи 1934–1937 годов:

пустынные ландшафты Ампурдана Дали превращал в площадку для экспериментов, включая в них различные фигуры. Зрители увидят и одну из самых интересных работ этого периода — «Пейзаж с загадочными элементами», который был совсем недавно куплен у частного коллекционера.

Сразу после своего разрыва с сюрреалистами в начале 1940-х годов Дали возвратился к классицизму. В 1945 году он создал серию иллюстраций к автобиографии Бенвенуто Челлини, одного из самых известных представителей флорентийского Ренессанса. Серию покажут на выставке.

Особый акцент будет сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса — Микеланджело и Челлини, а также «Божественной комедии». Все сто иллюстраций к труду Данте также можно будет увидеть в Музее Фаберже.