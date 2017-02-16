В Музее Фаберже откроется масштабная выставка Сальвадора Дали
В Музее Фаберже 1 апреля откроется масштабная выставка полотен и графики Сальвадора Дали — в нее войдет более 150 работ знаменитого мастера.
Организаторы экспозиции «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» хотят показать творческий путь художника: от знаменитых сюрреалистических работ 1930-х годов до обращений к классическим сюжетам в 1980-х.
На выставке в Музее Фаберже можно будет увидеть пейзажи 1934–1937 годов:
пустынные ландшафты Ампурдана Дали превращал в площадку для экспериментов, включая в них различные фигуры. Зрители увидят и одну из самых интересных работ этого периода — «Пейзаж с загадочными элементами», который был совсем недавно куплен у частного коллекционера.
Сразу после своего разрыва с сюрреалистами в начале 1940-х годов Дали возвратился к классицизму. В 1945 году он создал серию иллюстраций к автобиографии Бенвенуто Челлини, одного из самых известных представителей флорентийского Ренессанса. Серию покажут на выставке.
Особый акцент будет сделан на осмыслении Сальвадором Дали наследия гениев итальянского Ренессанса — Микеланджело и Челлини, а также «Божественной комедии». Все сто иллюстраций к труду Данте также можно будет увидеть в Музее Фаберже.
Экспозиция «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик» будет открыта до 2 июля. В период
работы выставки Музей Фаберже открыт ежедневно, без выходных, с 10:00 до 20:45.
Билеты на выставку можно будет купить на сайте Музея. Стоимость билета: полный — 450 рублей, льготный — 200 рублей.
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