Хакер — анонимно о своей работе

По официальным бумагам я специалист по информационной безопасности, а в обществе коллег — хакер: мы понимаем, где проходит граница понятий. Слово «хакер» сейчас приобретает все больше негативное значение, но, на самом деле, в нашей профессии встречаются очень разные люди, и это необходимо учитывать. В принципе, существует довольно четкое разделение на «белые» и «черные шляпы» (К «белым» хакерам традиционно относят специалистов по безопасности, к «черным» — киберпреступников —Прим. ред). Приведу пример: оружие могут носить только полицейские, но при этом ведь носят и бандиты. Так и у хакеров, мы все используем одни и те же методики поиска уязвимостей, но распоряжаемся полученной информацией по-разному: одни отправляют ее разработчику, другие продают на черном рынке. Это вопрос мироощущения и внутренней мотивации.

О черных и белых хакерах

На черном рынке заработать можно больше. Как только выплаты «по-черному» и «по-белому» начнут совпадать, человек охотнее отдаст имеющуюся информацию в «белое» русло и не будет плохо спать, беспокоиться за себя и своих близких. Сколько бы ни платила большая компания, как, например, Facebook, эксплуатация любой его уязвимости на черном рынке принесет гораздо больше. А данные какой-нибудь «Рога и копыта» не многим интересны: даже заплатив небольшую сумму денег, они автоматом переведут информацию на себя.

Чтобы работать «по-черному». нужно знать выходы на рынок и не засветиться. Как это сделать, я не знаю: либо ты изначально работаешь в этой системе, либо нет. Быть где-то посередине вряд ли получится. Я думаю, что бесполезно пытаться перетянуть черных хакеров на светлую сторону: у этих людей своя внутренняя мотивация. Хотя, конечно, есть красивые истории. Тот же Кевин Митник (американский хакер, был приговорен к тюремному заключению за взломы — Прим. ред) отсидел, а теперь работает консультантом по компьютерной безопасности. Есть легенда, что хакеру, который засветился, часто предлагают работу различные структуры: и коммерческие, и государственные. Ведь это, в любом случае, очень умный человек. Таких людей пытаются приманить или принудить: «Хочешь — сиди, хочешь — работай». Я лично с такими людьми не знаком, но история выглядит достаточно разумно.