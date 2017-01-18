Союз музеев доказал, что Исаакиевский собор не принадлежал РПЦ

Союз музеев опубликовал доклад, в котором речь идет о том, что Исаакиевский собор никогда не принадлежал РПЦ. Более того, от идеи передачи здания церкви отказались еще в императорской России.

Строительство и содержание Исаакия оплачивалось из государственной казны — при том суммы сорокалетней стройки были столь значительными, что их приходилось закладывать в бюджет Российской империи отдельной строкой. Но православная церковь настаивала, чтобы кафедральный собор в центре столицы был передан ей в полное ведение. По указу императора Александра II была создана специальная Комиссия, которая отклонила полную передачу здания в управление Духовного ведомства.

После чего Александр II передал собор из ведения Министерства путей сообщения в Министерство внутренних дел. С этого момента больше императоры ни в какое другое ведомство Исаакий не передавали.

Известный архитектор Михаил Преображенский объяснял особое положение Исаакиевского собора тем, что он «является крупным памятником государственного достояния, на которое истрачено казною свыше 23,000,000 народных денег и 40 лет труда», а потому и забота о поддержании его в порядке должна быть в руках правительства.

Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.

28 января активисты готовятся выйти на митинг против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Организаторы полагают, что на него придет около пяти тысяч петербуржцев.