На выставку Айвазовского выстроилась гигантская очередь

На выставку Ивана Айвазовского, которая сегодня открылась в Корпусе Бенуа, выстроилась гигантская очередь — посмотреть на полотна мариниста хотят сотни горожан.

Экспозицию открыли к 200-летию со дня рождения мариниста — в нее войдет больше сотни полотен мастера из разных музеев: Русского музея, Военно-Морского музея, Царского Села и Морского кадетского корпуса. Кроме того, в особом разделе выставки покажут работы, материалы и фотографии, знакомящие с иконографией Айвазовского.

Ранее большую выставку, посвященную живописцу, открыли в Третьяковской галерее — в Москве она стала сверхпопулярной. Петербургская экспозиция будет отличаться от столичной: ее дополнят произведениями из личных коллекций. Полотна Айвазовского можно будет увидеть до 10 марта 2017 года.

Фото: Алёна Долгова russian_museum rosya_wilde leliababakulova svetlanalana14