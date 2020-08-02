Сегодня, 2 августа, в Петербурге пройдут небольшие и локальные дожди. Как пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, причиной этому — облачные поля циклона, выходящего на территорию Коми, которые сменят антициклон.
В воскресенье в Петербурге ожидается небольшой дождь
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Фото: Shutterstock
По словам специалиста, температурный фон практически не изменится и останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Температура воздуха в Петербурге составит от +20 до +22 градусов, по Ленинградской области — от +18 до +23. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 3-8 м/с. При этом атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.
Напомним, еще в конце июня синоптики заявили: лимит солнечных дней в Петербурге подошел к концу. Несмотря на то, что медленно уходящий антициклон продолжил формировать синоптическую ситуацию, атмосферное давление начало падать — что и повлекло за собой изменения в погоде. Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной. Такие прогнозы дает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. А петербуржцам все-таки удастся урвать теплые деньки этим летом — в августе температурная аномалия будет положительной.
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