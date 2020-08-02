В воскресенье в Петербурге ожидается небольшой дождь

По словам специалиста, температурный фон практически не изменится и останется на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Температура воздуха в Петербурге составит от +20 до +22 градусов, по Ленинградской области — от +18 до +23. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 3-8 м/с. При этом атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.