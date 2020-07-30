На стенах нескольких панельных домов в поселке Елизаветино под Гатчиной появляются пиксельные портреты рок-музыкантов. Изображения Цоя, Моррисона, Сида Вишеса и других культовых рокеров создает Андрей по прозвищу Гвоздь — бывший панк и трубочист Эрмитажа.
На стенах панельных домов в поселке под Гатчиной появляются пиксельные портреты рокеров. Их делает трубочист из Эрмитажа
Как выяснило издание The Village, автор пиксельного Виктора Цоя, Михаила Горшенева, Сида Вишеса, Джеймса Хэтфилда из Metallica, Егора Летова и других героев — Андрей по прозвищу Гвоздь. Мужчина родился и вырос в Елизаветино, слушал панк-рок, «ходил в кожаной куртке, рваных штанах, с безобразием на голове». Сейчас вместе с семьей Андрей живет в Петербурге — работает на железной дороге и уже 12 лет подрабатывает трубочистом в Эрмитаже.
Андрей не считает себя художником, у него нет художественного образования. Всего за год он сделал 16 работ в технологии «японский кроссворд» — портреты он прогоняет в программе, которая создает пиксельный рисунок. Создает изображения не только рокеров, но и актеров — чтобы не шокировать местную администрацию и старожилов. «Если бы я нарисовал только Уотти (фронтмен хардрок-панк группы Exploited. — прим. ред.) — мне бы кранты были. И тогда я придумал, что можно сделать. Местная администрация работы одобряет: не препятствует, не прогоняет, не закрашивает», — говорит он.
В среднем на каждое изображение у Андрея уходит от семи часов — размещает портреты на панели 53 на 76 сантиметров, используя фасадную эмаль. Работы начали заказывать соседи художника, а по слухам, администрация расположенного рядом панельного детсада хочет заказать Андрею изображения героев мультфильмов. Сам мужчина видит свою миссию в том, чтобы закрашивать приятными портретами матерные надписи и непристойные изображения. Несмотря на то, что «глаза устают от клеток» и периодически хочется все бросить, Андрей планирует продолжать — поддерживать уже существующие портреты и создавать новые.
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