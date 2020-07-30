Как выяснило издание The Village, автор пиксельного Виктора Цоя, Михаила Горшенева, Сида Вишеса, Джеймса Хэтфилда из Metallica, Егора Летова и других героев — Андрей по прозвищу Гвоздь. Мужчина родился и вырос в Елизаветино, слушал панк-рок, «ходил в кожаной куртке, рваных штанах, с безобразием на голове». Сейчас вместе с семьей Андрей живет в Петербурге — работает на железной дороге и уже 12 лет подрабатывает трубочистом в Эрмитаже.

Андрей не считает себя художником, у него нет художественного образования. Всего за год он сделал 16 работ в технологии «японский кроссворд» — портреты он прогоняет в программе, которая создает пиксельный рисунок. Создает изображения не только рокеров, но и актеров — чтобы не шокировать местную администрацию и старожилов. «Если бы я нарисовал только Уотти (фронтмен хардрок-панк группы Exploited. — прим. ред.) — мне бы кранты были. И тогда я придумал, что можно сделать. Местная администрация работы одобряет: не препятствует, не прогоняет, не закрашивает», — говорит он.

В среднем на каждое изображение у Андрея уходит от семи часов — размещает портреты на панели 53 на 76 сантиметров, используя фасадную эмаль. Работы начали заказывать соседи художника, а по слухам, администрация расположенного рядом панельного детсада хочет заказать Андрею изображения героев мультфильмов. Сам мужчина видит свою миссию в том, чтобы закрашивать приятными портретами матерные надписи и непристойные изображения. Несмотря на то, что «глаза устают от клеток» и периодически хочется все бросить, Андрей планирует продолжать — поддерживать уже существующие портреты и создавать новые.