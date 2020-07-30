Видео дня: руфер совершил восхождение на вершину Лахта Центра

В Сети появилось короткое видео, на котором руфер покоряет Лахта Центр. Судя по трейлеру — пользователь обещает выложить полную версию восхождения — экстремал взбирается на вершину самого высокого здания Европы без страховки.
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В Сети появилось короткое видео, на котором руфер покоряет Лахта Центр. Судя по трейлеру — пользователь обещает выложить полную версию восхождения — экстремал взбирается на вершину самого высокого здания Европы без страховки.
Человек на видеозаписи, взбирающийся на вершину Лахта Центра, облачен в черную одежду, его лицо скрывает маска. Судя по кадрам, снятым с квадрокоптера, он совершает восхождение без страховки. Как пишет «Фонтанка», экстремал — некий Кирилл из Новосибирска, отказавшийся от комментариев.
Опубликованный ролик является трейлером полного видео восхождения на Лахта Центр, дата выхода которого не называется. «Это трейлер видео, которое выйдет уже скоро, обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы получить незабываемые ощущения!» — говорится в его описании.
Напомним, Лахта Центр завершает строительство и задумывается о благоустройстве прилегающих территорий. Посмотрите, как будет выглядеть «Северная площадь» — многофункциональное общественное пространство с лестницей-амфитеатром. Ранее Смольный также одобрил проект благоустройства набережной в Лахта Центра, предложенный компанией «Газпром». А еще возле Лахта Центра возведут автомобильный мост с эстакадами.
Проектировщики, сотрудники и строители Лахта Центра находятся в непрерывном контакте с петербуржцами. Ранее они показали, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года, а еще на то, как выглядит лестница внутри башни.
Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. Кроме того, на шпиле Лахта Центра установили метеостанцию для наблюдения за погодой и даже показали, как над городом собираются грозовые тучи. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.
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