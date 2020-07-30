Видео дня: руфер совершил восхождение на вершину Лахта Центра

Человек на видеозаписи, взбирающийся на вершину Лахта Центра, облачен в черную одежду, его лицо скрывает маска. Судя по кадрам, снятым с квадрокоптера, он совершает восхождение без страховки. Как пишет «Фонтанка», экстремал — некий Кирилл из Новосибирска, отказавшийся от комментариев.

Опубликованный ролик является трейлером полного видео восхождения на Лахта Центр, дата выхода которого не называется. «Это трейлер видео, которое выйдет уже скоро, обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы получить незабываемые ощущения!» — говорится в его описании.