В Петербурге появятся специальные конструкции для нанесения стрит-арта

Свои варианты для «размещения творчества художников стрит-арта в городской среде» предложил Комитет по градостроительству и архитектуре. Ведомство уже приступило к разработке специальных уличных конструкций для нанесения рисунков — их появление ожидается и в центральных районах города.

В настоящий момент комитет ожидает от районных администраций список мест, в которых можно установить данные конструкции на постоянной основе. Временно их предполагается устанавливать в местах организации массовых мероприятий на период проведения.

«Заинтересованность в работах в стиле граффити выразили также в ходе недавней встречи в Комитете представители рекламного бизнеса: они готовы привлекать художников к оформлению рекламной информации для стационарных уличных рекламоносителей различного масштаба», — заявили в комитете.

Напомним, в конце февраля 2019 года депутаты ЗакСа одобрили закон о легализации граффити в первом чтении. Согласно документу, эскизы стрит-арта будут утверждать чиновники. Смольный должен был разработать правила для размещения граффити, а также определить форму согласования рисунков на фасадах зданий, ограждениях и заборах. В мае того же года в Петербурге увеличили размер штрафов за граффити и незаконную рекламу.