Это первый в Петербурге плавучий отель. Он появился в 90-х, не проработал ни дня и загадочно исчез перед ЧМ

Идея возвести плавучую гостиницу принадлежит бизнесмену Игорю Багрову. В проект было вложено около 20 миллионов рублей, открытие должно было состояться к Играм доброй воли, которые проходили в Петербурге летом 1994 года. Предполагалось, что из окон отеля, пришвартованного к берегу Большой Невки у Елагина острова, гости города будут наблюдать стадион имени Кирова — на его месте сейчас возведена «Газпром-Арена».

Однако открытие так и не состоялось — бизнесмен не смог получить официальное разрешение на использование городской набережной. И не только этой — по словам Багрова, градоначальникам было предложено около 20 вариантов. При этом в Смольном видели ситуацию по-своему — заявляя, что предприниматель, вообще к ним не обращаясь, самовольно установил понтон в природоохранной зоне, а позже обанкротился. До 2018 года гостиница стояла на берегу «отелем-призраком» — заброшенным и частично ушедшим под воду.

В 2006 году дебаркадер «чуть не снес все мосты в окрестностях ЦПКиО» — именно так пишут об отеле пользователи в комментариях на сайте wikimapia.org. На самом деле не все, а только один. В октябре, во время наводнения, отель сорвался с креплений и столкнулся с 3-м Елагиным мостом. Затем его вернули на место — к правому берегу Большой Невки возле ЗСД. Внутрь при желании все еще можно было попасть — отделки там не было, местами лежал строительный мусор, стены и окна были исписаны граффитистами.

Судиться с владельцем заброшенного отеля природоохранная прокуратура пыталась дважды — с 2015 и 2016 годах чиновник требовали убрать дебаркадер из акватории. Первое заявление было возвращено, вторую жалобу позже удовлетворили. «Отель-призрак» также мешал компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», подконтрольной Евгению Пригожину — из-за строения фирма не могла обустроить стоянку для яхт у гостиничного комплекса на Приморском проспекте.

Судьба несостоявшегося отеля решилась в 2018 году — к Чемпионату мира по футболу его убрали. На wikimapia.org предполагают, что «три этажа ушли на свалку и в металлолом, понтон разрезал на две части». «Понтон разрезан на две части. Одна часть — причал «Полтавы». Вторая часть в ковше яхтенного порта «Геркулес» в Лахте», — пишет два года назад пользователь под ником czaban. Точно неизвестно, что случилось с отелем — не владеют информацией о перемещении и дальнейшей судьбе дебаркадера и в Комитете по природопользованию.

По материалам статьи интернет-газеты «Бумага».