Краеведы объединения «Гэнгъ», ставшие лауреатами премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и «Петербург будущего»-2020, завершили работы по очистке печи в парадной доходного дома 1906 года на улице Ленина, 45 в Петроградском районе. Печь оказалась самой сложной — на неглазурованной модели было 11 слоев краски, под которой уже не получалось различить рельеф «павлиний глаз». Зато теперь можно — посмотрите, как она выглядит!
Краеведы объединения «Гэнгъ» очистили печь в парадной на Петроградской. Деньги на завершение работ пожертвовал Артемий Лебедев
До того, как печи вернули исторический вид, поверх было нанесено 11 слоев краски — «так много, что под ней уже не получалось различить рельефных узоров, напоминающих перья павлина». Топка была грубо заделана цементом, два верхних изразца были утрачены, углы оббиты.
Теперь печь очистили и выкрасили заново, замаскировали утраты, достроили изразцы там, где их не было, стесали лишний цемент и сделали чуть более аккуратной. Также краеведы «докопались до исторического оливкового цвета печи», подобрали аналог в современной краске, разработали вариант росписи рельефных изразцов, опираясь на сохранившиеся аналоги.
«Все встало нам примерно в 35 000 рублей. Точнее пока не считала. Конечно, я говорю о сумме, потраченной на расходники. Никто из нас не считал свою работу.А она растянулась на пять месяцев. Начали мы бодро, но потом наступил карантин. Второй раз мы забуксовали на моменте выбора и колеровки цветов — перепробовали много вариантов, пока не нашли самые точные», — говорит участница объединения Ксения Сидорина.
В ближайших планах краеведов «Гэнгъ» — сделать информационный щит, благодаря которому петербуржцы смогут узнать о том, что делать, чтобы получить от управляющей компании ремонт парадной.
Год существования краеведческой ячейки «Гэнгъ» отметили помывкой именно этой печи в парадной доходного дома 1906 года на улице Ленина, 45 в Петроградском районе. Модель «павлиний глаз», созданная на заводе керамики «Або», оказалась самой сложной — средства на завершение работ пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев.
Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «Гэнгъ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
«Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили проект «Пора парадных», в рамках которого за 2019 год провели более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга.
Под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций краевед закрепили деревянные панели в доме Бернштейна. Недавно участники объединения «Гэнгъ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими. Очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году. Провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского.
«Гэнгъ» и День Тома Сойера вместе с петербуржцами очистили детскую площадку «Морское дно» на Среднеохтинском проспекте — с наступлением весны они проведут масштабную реставрацию. Кроме того, краеведы законсервировали витражи «по рисункам Врубеля» дачи Прибыткова в Гатчинском районе — с наступлением весны витражи отправили на реставрацию. Глазурованную плитку в парадной дома Кончиелова, которую ранее отмыли от краски краеведы объединения «Гэнгъ», теперь охраняет КГИОП.
Краеведы также очистили печь в стиле модерн в парадной доходного дома Греховой, а вместе с петербуржцами провели акцию по очистке настенной плитки в парадной доходного дома Любищевой. Посмотрите, как она теперь выглядит! Одной из последних акций стала консервация могилы Курта Зигеля на Смоленском кладбище. В зияющую дыру в памятнике годами сбрасывали различные отходы.
Год существования краеведческой ячейки «Гэнгъ» отметили помывкой печи в парадной доходного дома 1906 года на улице Ленина, 45 в Петроградском районе. Модель «павлиний глаз», созданная на заводе керамики «Або», оказалась самой сложной — на ней как минимум 9 слоев краски и она неглазурованная. Именно ее очистку завершают сейчас участники объединения.
Этим летом краеведы очистили плитку в парадной дома на улице Ленина. На работы ушло три дня, керамика сложного сине-черного цвета поддавалась тяжело — из-за зеркальной глазури недочеты были особенно заметны. Посмотрите на итоги акции — и то, как изменилась парадная.
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