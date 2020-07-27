До того, как печи вернули исторический вид, поверх было нанесено 11 слоев краски — «так много, что под ней уже не получалось различить рельефных узоров, напоминающих перья павлина». Топка была грубо заделана цементом, два верхних изразца были утрачены, углы оббиты.

Теперь печь очистили и выкрасили заново, замаскировали утраты, достроили изразцы там, где их не было, стесали лишний цемент и сделали чуть более аккуратной. Также краеведы «докопались до исторического оливкового цвета печи», подобрали аналог в современной краске, разработали вариант росписи рельефных изразцов, опираясь на сохранившиеся аналоги.

«Все встало нам примерно в 35 000 рублей. Точнее пока не считала. Конечно, я говорю о сумме, потраченной на расходники. Никто из нас не считал свою работу.А она растянулась на пять месяцев. Начали мы бодро, но потом наступил карантин. Второй раз мы забуксовали на моменте выбора и колеровки цветов — перепробовали много вариантов, пока не нашли самые точные», — говорит участница объединения Ксения Сидорина.

В ближайших планах краеведов «Гэнгъ» — сделать информационный щит, благодаря которому петербуржцы смогут узнать о том, что делать, чтобы получить от управляющей компании ремонт парадной.

Год существования краеведческой ячейки «Гэнгъ» отметили помывкой именно этой печи в парадной доходного дома 1906 года на улице Ленина, 45 в Петроградском районе. Модель «павлиний глаз», созданная на заводе керамики «Або», оказалась самой сложной — средства на завершение работ пожертвовал дизайнер Артемий Лебедев.