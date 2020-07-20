«Севкабель Порт» и еще более 50 мест Петербурга вошли в число лучших общественных пространств России

Как отметили в Смольном, в список вошли пространства, «такие популярные у всех горожан, как «Севкабель Порт,» и локальные — например, детская площадка на улице Циолковского». Также в правительстве Петербурга напоминают о других проектах благоустройства, реализованных в городе в 2019 году — всего за прошлый год был выполнен рекордный объем работ.

В порядок привели 145 парков и скверов — в том числе Парк героев-пожарных, Набережная Карповки, Ивановско-Щемиловский сад, Сосновка и другие объекты. Были благоустроены около 500 дворов. Программа продолжается и в 2020 году — так, в настоящий момент идет работа над работа над концепцией Приморского парка Победы с учетом лучших мировых и отечественных практик.

«Вокруг территории парка будут построены беговая и велосипедная трассы протяженностью порядка 6,5 километров. Появится зона тихого отдыха с кормушками для птиц, уличной библиотекой, зона отдыха у воды, пространство для занятий йогой, детская и спортивные площадки. В этом году в парке установлены велопарковки, организован прокат велосипедов. На всей территории нанесена разметка велодорожек, размещены уличные пуфы для отдыха, покрашена и благоустроена Ротонда. Также созданы социальные сети и горячая линия, где каждый гость может обратиться с вопросом и получить обратную связь», — говорят в Смольном.

Напомним, в декабре 2019 года в «Севкабель Порту» состоялось торжественное открытие памятной доски в честь победы Петербурга в премии Организации городов всемирного наследия The Jean-Paul-L'Allier Prize. Награда была присуждена городу в июне 2019 года за последовательное содействие и участие в реализации комплексного освоения бывших промышленных объектов, являющихся памятниками истории и культуры.