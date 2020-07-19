Петербургский международный юридический форум перенесли на май 2021 года

В документе уточняется, что в распоряжение о проведении этого мероприятия (от 4 ноября 2019 г. №372) должны быть внесены правки: «в пункте 1 слова "19 - 23 мая 2020 г." заменить словами "18 -22 мая 2021 г.». Добавим, что в апреле из-за распространения коронавируса провели форум «9 1/2: Законы коронавируса», который длился три дня, с 10 по 12 апреля, на онлайн-площадке.