Президент РФ Владимир Путин распорядился перенести X Петербургский международный юридический форум на май 2021 года. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Петербургский международный юридический форум перенесли на май 2021 года
В документе уточняется, что в распоряжение о проведении этого мероприятия (от 4 ноября 2019 г. №372) должны быть внесены правки: «в пункте 1 слова "19 - 23 мая 2020 г." заменить словами "18 -22 мая 2021 г.». Добавим, что в апреле из-за распространения коронавируса провели форум «9 1/2: Законы коронавируса», который длился три дня, с 10 по 12 апреля, на онлайн-площадке.
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