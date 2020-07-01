Из-за непогоды в Петербурге не состоялось открытие парков, садов и скверов

«МЧС передаёт о том, что режим неблагоприятной погоды остаётся и ожидается сильный ветер. Так что открытие можно ожидать не раньше завтрашнего дня», — дополнили в комитете. МЧС также предупреждает, что 1 июля ожидаются ливни, грозы, при этом порывы ветра могут достигать 17 м/с.