В эту среду, 1 июля, в Петербурге все еще недоступны парки, сады и скверы для прогулок. Из-за неблагоприятных погодных условий они откроются не раньше 2 июля. Об этом сообщает «Петербургский дневник», ссылаясь на пресс-службу комитета по благоустройству.
Из-за непогоды в Петербурге не состоялось открытие парков, садов и скверов
Как отметили в комитете, днем 30 июня в городе закрылись парки, сады и скверы. Так, для петербуржцев был закрыт вход в Никольский сад, Таврический сад, сад Сан-Галли, сквер Галины Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.
«МЧС передаёт о том, что режим неблагоприятной погоды остаётся и ожидается сильный ветер. Так что открытие можно ожидать не раньше завтрашнего дня», — дополнили в комитете. МЧС также предупреждает, что 1 июля ожидаются ливни, грозы, при этом порывы ветра могут достигать 17 м/с.
Напомним, ранее стало известно о том, что открываются парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, летние кафе и зоопарк, а также туристическая навигация по Неве. А еще назвали даты, когда можно будет посетить парки Петергофа и полюбоваться фонтанами.
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