В Петербурге открываются музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры

С 6 июля возобновляют свою деятельность государственные музеи и государственные учреждения культуры, осуществляющие выставочную деятельность, плавательные бассейны и фитнес-центры (за исключением находящихся в ТЦ), а также бани и банные комплексы. Также с 6 июля снимается ограничение на площадь торгового зала объектов розничной торговли — теперь работать могут магазины, имеющие отдельный вход для посетителей и площадь зала более 400 квадратных метров.

При посещении вновь открывающихся объектов обязательно ношение средств индивидуальной зашиты — масок и перчаток. На кассах, стойках администрации и в гардеробах должен быть установлен защитный экран. Маршрутизация должна исключать встречные потоки посетителей и обеспечивать раздельные вход и выход из здания. Экскурсии также разрешены — но группами не более по 5 человек при обязательном сохранении дистанции в 1,5 метра.

Попасть в бассейн и фитнес-центр можно только по предварительной записи. Между работниками и посетителями должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки, в зале во время занятий также обязательно соблюдение дистанции. В помещениях фитнес-центров должно быть не более 1 человека на 4 квадратных метра, в бассейне — не более 1 человека на 10 квадратных метров площади воды.

«Обеспечить посещения исключительно по сеансам, с интервалами между ними не менее 30 минут, для дезинфекции помещений и контактных поверхностей после каждого сеанса», — резюмируют в Смольном.