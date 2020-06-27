Видео: «Собака.ru» вручила XV премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 онлайн

Редакция "Собака.ru» каждый год посвящает июньский номер героям своей премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга». В этом году вместе с лауреатами 9 номинаций — «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Науки и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги и Тексты», «Медиалидеры» и «Театр» — мы обсудили, как нам жить дальше и вместе решили, как мы будем строить новый мир.

Журнал уже доступен в розничной продаже, по подписке и через сервис экспресс-доставки «Самокат».

Интервью всех лауреатов премии также можно прочитать на сайте в разделе премии.