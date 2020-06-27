Видео: «Собака.ru» вручила XV премию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 онлайн

Юбилейная XV премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» прошла при поддержке ДЛТ – старейшего универмага Петербурга и главного department store города.
Традиционная церемония награждения в этом году состояться не могла, поэтому лауреатов собрали на праздничный онлайн-ужин.
Всем героям премии прямо домой доставили статуэтки, которые в этом году сделали инклюзивные мастерские «Простые вещи», еду от ресторана Probka и коллекционный июньский номер журнала «Собака.ru».
Редакция "Собака.ru» каждый год посвящает июньский номер героям своей премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга». В этом году вместе с лауреатами 9 номинаций — «Мода», «Бизнес», «Искусство», «Науки и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги и Тексты», «Медиалидеры» и «Театр» — мы обсудили, как нам жить дальше и вместе решили, как мы будем строить новый мир.
Журнал уже доступен в розничной продаже, по подписке и через сервис экспресс-доставки «Самокат».
Интервью всех лауреатов премии также можно прочитать на сайте в разделе премии.
Онлайн-ужин вел лауреат этого года в номинации «Кино» Кирилл Нагиев, главный редактор бренда «Собака.ru» Яна Милорадовская и главный редактор сайта sobaka.ru Михаил Стацюк.
Вместе с ведущими гостей представляли герои «Собака.ru» и лауреаты предыдущих сезонов премии: Покрас Лампас и Дмитрий Озерков, Екатерина Смольникова, Мария Грудина, Семен Александровский и Ксения Гощицкая.
Яна Милорадовская, Покрас Лампас и Екатерина Смольникова присоединялись к трансляции из ДЛТ.
Онлайн-формат позволил принять участие в вечере и тем героям, которые находятся в Москве: из столицы в эфир выходили София Эрнст (номинация «Кино»), создатель киберпротезов рук Илья Чех (номинация «Науки и Жизнь»), основатель стартапа «Самокат» Родион Шишков (номинация «Бизнес») и художница Наталья Данини (номинация «Искусство»).
Специальный праздничный сет от легендарного ресторана итальянской кухни Probka порадовал всех гостей. Дегустируя гастрономическую классику от Арама Мнацаканова, главные герои вечера принимали поздравления и общались друг с другом.
Софья Эрнст «столкнулась» в эфире с мужем своей лучшей подруги Родионом Шишковым (37:40), Настасья Хрущева и Александр Артемов выступили с музыкальным арт-номером, и сразу стало понятно, что андеграунд в Петербурге жив, как никогда (54:50), физик Алексей Кавокин объявил о своей мечте сделать мультфильм о квантах (1:51:00), а Ян Цапник и Кирилл Нагиев (19:14) предались семейным воспоминаниям.
Кроме статуэток от «Собака.ru» были вручены и специальные подарки от партнеров. Так, директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара получил от Ultima Яндекс.Такси: сертификат на 30 поездок на автомобилях класса Business, Premier и Elite.
Ужин сопровождала техническая поддержка студии красивых и полезных видеотрансляций Video Fabrika.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнера премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»
ДЛТ
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
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