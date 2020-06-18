«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Медиалидеры»

Сергей Семак

Главный тренер ФК «Зенит»

По тому, как верно использует свою медийность главный тренер «Зенита» — привел к первому за четыре года чемпионству — можно писать учебник. Он поддерживает проекты по озеленению Петербурга, обращает внимание на проблемы африканской Гвинея-Биссау и воспитывает не только спортсменов, но и 8-х детей.