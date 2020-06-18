«Собака.ru» объявляет старт XV премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» 2020 года. И представляет лауреатов в номинации «Медиалидеры»!
«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП 50» в номинации «Медиалидеры»
Стендап-комик, актер
Комик стал главным по социальной сатире на русском YouTube: его ролики с пародиями на Артемия Лебедева и Евгения Миронова набирают сотни тысяч просмотров. Илья участвует во всех проектах ТНТ от «Убойной лиги» до Comedy Club и проехал со стендап-туром по России, Европе и Израилю.
Главный тренер ФК «Зенит»
По тому, как верно использует свою медийность главный тренер «Зенита» — привел к первому за четыре года чемпионству — можно писать учебник. Он поддерживает проекты по озеленению Петербурга, обращает внимание на проблемы африканской Гвинея-Биссау и воспитывает не только спортсменов, но и 8-х детей.
Сергей Кутовой
Instagram-блогер
Блогер пережил страшное ДТП, из-за которого лишился ноги, но вышел из ситуации победителем — привел себя в потрясающую физическую форму, показал историю своего восстановления в «Инстаграме», набрал почти 3 млн подписчиков и стал героем документального фильма.
Николай Солодников
Журналист, блогер, библиотекарь
Учитель и библиотекарь запустил на YouTube проект #ещенепознер, ставший номером один в нише интеллектуальных интервью (собеседники — от Сокурова до Комягина): ролики канала посмотрели уже почти 30 миллионов человек.
Писатель, блогер
Она выступает против расизма, экстремизма и и всей несправедливости мира! Рассудительности жены главного тренера ФК «Зенит», блогеру-миллионнику, матери 7-х детей и вот-вот бабушки, можно позавидовать. Выпустила книгу «Близость как способ полюбить себя и жизнь» и спродюсировала документальный фильм о жизни детей-альбиносов в Африке.
Солистка группы IOWA
Исполнительница в буквальном смысле воспевает экосознательность: она пишет песни о загрязнении Байкала, выступает на экологических фестивалях и делится опытом, как сортировать отходы и следовать экопривычкам даже в условиях пандемии.
Клик Клак
Творческое объединение
Будущий солист Little Big Илья Прусикин и Эльдар Джарахов в 2012 году создали гэг-комьюнити КликКлак, которое стало главной медиафабрикой российского интернета. Сейчас в объединение помимо Прусикина и Джарахова входят блогеры Руслан Усачев и Андрей Старый и лидер группы The Hatters Юрий Музыченко.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнера премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.